Honzek s premiérovým gólom, skóroval aj Slafkovský
Piaty gól sezóny strelil Juraj Slafkovský, ktorý pomohol k triumfu Montrealu na ľade Seattle Kraken 4:3 po predĺžení.
Autor TASR,aktualizované
New York 29. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Honzek strelil svoj premiérový gól v zámorskej NHL. Dvadsaťročný krídelník Calgary Flames sa presadil vo svojom štrnástom stretnutí profiligy, keď v 55. minúte vyrovnal na ľade Toronta na 3:3, no domáci o tri minúty rozhodli o svojom triumfe 4:3. Piaty gól sezóny strelil Juraj Slafkovský, ktorý pomohol k triumfu Montrealu na ľade Seattle Kraken 4:3 po predĺžení.
Honzek vyťažil zo zlej rozohrávky Morgana Riellyho v obrannom pásme Toronta. Nepresný puk zachytil Mikael Backlund, ktorý našiel slovenského reprezentanta samého pred bránkou a ten trafil pomedzi betóny brankára Anthonyho Stolarza. Honzek sa predstavil v druhom útoku hostí, odohral dokopy 11:41 minút, na gól premenil svoju jedinú strelu na bránku a rozdal aj päť bodyčekov.
Slafkovský, ktorý nastúpil tradične v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, odohral 16:59 minút, pričom vyslal tri strely na bránku a pripísal si jeden plusový bod. Po 11 zápasoch sezóny má na konte šesť bodov (5+1).
Obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k výhre Tampy Bay na ľade Nashvillu 5:2, keď prihral na posledný gól Zemgusa Gurgensonsa v 60. minúte. Dokopy odohral 18:27 minút, dostal menší trest, rozdal šesť bodyčekov, raz vystrelil na bránku a pripísal si jeden plusový bod. Martin Fehérváry odohral necelých 20 minút pri tesnej prehre Washingtonu v Dallase 0:1, o ktorej rozhodol v 21. minúte v presilovke Tyler Seguin. Šimon Nemec sa predstavil v druhej obrannej dvojici New Jersey spolu s Jonasom Siegenthalerom, ale ani oni nezabránili vysokej prehre Devils na ľade Colorada 4:8. Slovenský bek odohral 19:09 minút, vyslal dve strely na bránku a pridal jeden bodyček.
Hviezdny mladík Connor Bedard strelil svoj premiérový hetrik v profilige, pridal aj asistenciu a priviedol Chicago Blackhawks k výhre nad Ottawou Senators 7:3.
výsledky:
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 3:2 pp a sn, Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 4:3 /HONZEK za hostí 1+0/, Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 3:6, Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 3:4 pp, Florida Panthers - Anaheim Ducks 2:3 pp a sn, Boston Bruins - New York Islanders 5:2, Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 2:5 /ČERNÁK za hostí 0+1/, Minnesota Wild - Winnipeg Jets 3:4 pp, St. Louis Blues - Detroit Red Wings 2:5, Dallas Stars - Washington Capitals 1:0, Chicago Blackhawks - Ottawa Senators 7:3, Colorado Avalanche - New Jersey Devils 8:4, Edmonton Oilers - Utah Mammoth 6:3, Vancouver Canucks - New York Rangers 0:2, Seattle Kraken - Montreal Canadiens 3:4 pp, San Jose Sharks - Los Angeles Kings 3:4
