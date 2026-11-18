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Honzek sa opäť zranil, jeho stav budú posudzovať na týždennej báze
Dvadsaťdvaročný útočník si krátko po uzdravení poranil zápästie v nižšej AHL, kam ho poslal rozohrať sa jeho klub NHL Calgary Flames.
Autor TASR
Calgary 18. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek utrpel v zámorí ďalšie zranenie. Dvadsaťdvaročný útočník si krátko po uzdravení poranil zápästie v nižšej AHL, kam ho poslal rozohrať sa jeho klub NHL Calgary Flames. Informoval o tom kanadský portál Sportsnet.
Honzekov stav bude klub posudzovať na týždňovej báze. Slovenský mladík sa v lete pripravoval na sezónu po zranení nohy, ktoré mu predčasne ukončilo tú predošlú. Tento rok ho vyradilo bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré stihol nastúpiť len v štyroch stretnutiach bez bodového zisku. V priemere odohral vyše 15:39 min. Po viac ako mesiaci ho „plamene“ poslali rozohrať sa do farmárskej súťaže, avšak ďalšie zranenie jeho návrat do profiligy oddialilo.
Honzek má smolu na zranenia v úvodoch ročníkov. Na začiatku sezóny 2024/2025 ho vyradil otras mozgu, ktorý utrpel po hite od Connora Murphyho v zápase s Chicagom. Vlani po nešťastnej kolízii so spoluhráčom Mikaelom Backlundom musel už v novembri absolvovať operáciu ramena, po ktorej prišiel o zvyšok ročníka v NHL i o účasť na olympijskom turnaji v Miláne. V NHL debutoval v sezóne 2024/2025, celkovo si pripísal v profilige 27 štartov s bilanciou dva góly a dve asistencie.
Honzekov stav bude klub posudzovať na týždňovej báze. Slovenský mladík sa v lete pripravoval na sezónu po zranení nohy, ktoré mu predčasne ukončilo tú predošlú. Tento rok ho vyradilo bližšie nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela, pre ktoré stihol nastúpiť len v štyroch stretnutiach bez bodového zisku. V priemere odohral vyše 15:39 min. Po viac ako mesiaci ho „plamene“ poslali rozohrať sa do farmárskej súťaže, avšak ďalšie zranenie jeho návrat do profiligy oddialilo.
Honzek má smolu na zranenia v úvodoch ročníkov. Na začiatku sezóny 2024/2025 ho vyradil otras mozgu, ktorý utrpel po hite od Connora Murphyho v zápase s Chicagom. Vlani po nešťastnej kolízii so spoluhráčom Mikaelom Backlundom musel už v novembri absolvovať operáciu ramena, po ktorej prišiel o zvyšok ročníka v NHL i o účasť na olympijskom turnaji v Miláne. V NHL debutoval v sezóne 2024/2025, celkovo si pripísal v profilige 27 štartov s bilanciou dva góly a dve asistencie.