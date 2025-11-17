Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Honzek sa zranil, Flames bude chýbať dlhší čas

Blake Coleman z Calgary Flames (v strede) oslavuje svoj gól spolu s spoluhráčmi Samom Honzekom (vľavo) a Mikaelom Backlundom (vpravo) počas druhého dejstva hokejového zápasu NHL proti San Jose Sharks v Calgary v Alberte vo štvrtok 13. novembra 2025. Foto: TASR/AP

V nedeľu to kanadským médiám po tréningu Flames povedal tréner Ryan Huska.

Autor TASR
Calgary 17. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek bude kanadskému tímu Calgary Flames chýbať dlhšie obdobie pre zranenie v hornej časti tela. Dvadsaťjedenročný útočník sa zranil v nedeľňajšom zápase NHL s Winnipegom Jets (3:4 pp a sn) po zrážke so spoluhráčom Mikaelom Backlundom a jeho stav sa bude posudzovať na týždennej báze.

V nedeľu to kanadským médiám po tréningu Flames povedal tréner Ryan Huska. Nešťastný sa moment sa odohral v druhej tretine, keď sa Honzek na útočnej modrej čiare nedokázal vyhnúť Backlundovi a po zrážke s ním zamieril do šatne. V zápase odohral len sedem minút.

Honzek v aktuálnej sezóne NHL odohral 18 zápasov a nazbieral v nich svoje prvé body v profilige za dva góly a dve asistencie. Od začiatku nového ročníka chýba Calgary pre nešpecifikované zranenie ďalší slovenský útočník Martin Pospíšil. Flames v 20 zápasoch nazbierali len 13 bodov a sú aktuálne najslabším tímom celej súťaže.
.

