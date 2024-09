Honzek skóroval po prihrávke Pospíšila, Calgary prehralo 3:4 pp

New York 26. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek sa strelecky presadil v príprave na novú sezónu NHL, jeho gól však nezabránil prehre Calgary s Vancouverom 3:4 po predlžení. Na gól mu prihral spoluhráč Martin Pospíšil. V akcii boli v noci na štvrtok aj Tomáš Tatar v drese New Jersey a Dalibor Dvorský zo St. Louis.



Honzek potvrdil výbornú formu v príprave, v 51. minúte vyrovnal po prihrávke Pospíšila na priebežných 2:2. Devätnásťročný útočník zatiaľ dostal šancu v troch prípravných stretnutiach Flames a v každom z nich bodoval. Dokopy nazbieral šesť kanadských bodov (1+5). Obaja slovenskí útočníci dostali v zápase dvojminútový trest, Pospíšil v čase 59:24 za zdržovanie hry a v následnej presilovke Canucks vyrovnali na 3:3 a vynútili si predĺženie. V ňom Jake DeBrusk rozhodol o výhre Vancouveru.



Brankár Samuel Hlavaj sledoval ako náhradník zo striedačky duel v Dallase, kde jeho Minnesota prehrala 2:5. Medzi žrďami hostí sa predstavil Švéd Filip Gustavsson.



New Jersey s Tatarom podľahlo Washingtonu 3:5, jeho spoluhráč Šimon Nemec ako i obranca Washingtonu Martin Fehérváry nehrali. Hokejisti St. Louis prehrali s domácim Columbusom 0:3, útočník Blues Dalibor Dvorský nebodoval. V drese Blue Jackets nenastúpil Samuel Kňažko. Zápas v Nationwide Arene sa začal spomienkou na zosnulého Johnnyho Gaudreaua, krídelník Columbusu tragicky zahynul spolu so svojím bratom Matthewom 29. augusta, keď ich počas jazdy na bicykli zrazilo auto. Na svetelnej kocke premietli spomienkové video a duel sa začal 13 sekundami ticha, keďže Johnny Gaudreau nosil dres s číslom 13.



Tampa Bay vo floridskom derby zdolala Floridu 8:7, nehrali Erik Černák a ani Oliver Okuliar. Los Angeles bez Martina Chromiaka uspelo na ľade Vegas 3:2.







prípravné zápasy NHL:



Columbus - St. Louis 3:0, New Jersey - Washington 3:5, Tampa Bay - Florida 8:7, Dallas - Minnesota 5:2, Chicago - Detroit 2:4, Winnipeg - Edmonton 6:1, Vancouver - Calgary 4:3 pp /HONZEK 1+0, POSPÍŠIL (obaja Calgary) 0+1/, Vegas - Los Angeles 2:3