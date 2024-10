Honzek skóroval v oslabení, Calgary vyhralo nad Seattlom 4:3 pp

prípravné zápasy NHL:



Buffalo - Detroit 4:3 pp, Columbus - Washington 2:3, Detroit - Pittsburgh 1:5, Florida - Tampa Bay 1:3, New Jersey - NY Rangers 3:1, NY Islanders - Philadelphia 4:3, Calgary - Seattle 4:3 pp /HONZEK (Calgary) 1+0/, Edmonton - Vancouver 3:2 sn, Anaheim - Los Angeles 0:4

New York 1. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek sa opäť strelecky presadil v príprave na novú sezónu NHL. Devätnásťročný útočník skóroval v oslabení a aj vďaka jeho gólu Calgary zvíťazilo nad Seattlom 4:3 po predlžení. V akcii boli v noci na utorok aj Adam Sýkora (NY Rangers), Erik Černák (Tampa) a Martin Fehérváry v drese Washingtonu.Honzek sa predstavil v prvej formácii spolu s Nazemom Kadrim a Andrejom Kuzmenkom. Potvrdil výbornú formu v príprave, v 27. minúte ho počas početnej nevýhody našiel Jegor Šarangovič, Slovák obišiel Vincena Dunna a zasunul puk za Joeya Daccorda. Celkom odohral 15 minút a 39 sekúnd, zaznamenal aj plusový bod, dve strely a hit. Po zápase ho vyhlásili za prvú hviezdu duelu. Útočník zatiaľ dostal šancu v piatich prípravných stretnutiach Flames a v štyroch z nich bodoval. Dokopy nazbieral sedem kanadských bodov (2+5). Jeho krajan a spoluhráč Martin Pospíšil nehral.," uviedol 19-ročný Honzek pre klubovú TV. "," dodal tréner tímu Ryan Huska.Hráči Rangers so Sýkorom prehrali na ľade New Jersey 1:3. Slovák strávil na ľade 12:47 minút a dosiahol jednu strelu na bránku. V drese domácich sa nepredstavili Šimon Nemec a Tomáš Tatar, ktorí sú s hlavnou skupinou v Prahe a pripravujú sa na piatkový prvý zápas základnej časti.Prvýkrát v príprave hral obranca Černák. Jeho Tampa vyhrala nad Floridou 3:1. Slovenský bek odohral 18 minút a 58 sekúnd, mal jednu "plusku", strelu a dosiahol štyri hity. Za Panthers nehral Oliver Okuliar.Fehérváry s Washingtonom uspeli na ľade Columbusu 3:2. Obranca bol tretím najvyťažovanejším hráčom tímu s časom 21:24 minúty. Zaznamenal aj plusový bod a strelu. Anaheim prehral s Los Angeles Kings 0:4, Pavol Regenda nenastúpil za Ducks.