Honzek zaznamenal asistenciu, jeho Calgary prehralo s Winnipegom 3:5
Obrancovia Šimon Nemec a Martin Fehérváry nebodovali.
New York 25. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Samuel Honzek zaznamenal svoj prvý bod v prebiehajúcej sezóne NHL. Dvadsaťročný útočník zaznamenal asistenciu v zápase proti Winnipegu, jeho Calgary však prehralo 3:5. Hokejisti New Jersey Devils zvíťazili na domácom ľade nad San Jose 3:1 a Washington zvíťazil v Columbuse 5:1. Obrancovia Šimon Nemec a Martin Fehérváry nebodovali.
Jeho krajan Fehérváry odohral 21:54 minút, spoluhráč slovenského obrancu Alex Ovečkin strelil svoj 899. gól v NHL.
Columbus - Washington 1:5, New Jersey - San Jose 3:1, Buffalo - Toronto 5:3, Winnipeg - Calgary 5:3
