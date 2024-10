Honzek zrejme začne sezónu NHL v Calgary

Calgary 7. októbra (TASR) - Kanadský hokejový klub NHL Calgary Flames umiestnil na listinu zranených hráčov bieloruského útočníka Jegora Šarangoviča. S veľkou pravdepodobnosťou to znamená, že 19-ročný slovenský útočník Samuel Honzek začne novú sezónu v hlavnom tíme. Debut v profilige môže zažiť v noci na štvrtok na ľade Vancouveru Canucks.



Pozícia Honzeka bola nádejná, pričom prežil už nedeľňajšie škrty v tíme. Po nich zostalo v kádri Flames 24 hráčov (z toho 14 útočníkov), takže pred nahlasovaním súpisiek potrebovali vyškrtnúť už len jedného hráča. Situácia sa zrejme definitívne vykryštalizovala zapísaním Šarangoviča na listinu zranených. Kluby majú čas na oznámenie oficiálnych súpisiek do pondelka 23.00 SEČ.



Honzek prežil mimoriadne vydarenú predsezónnu prípravu, v ktorej nazbieral sedem bodov (2+5) v šiestich zápasoch a výrazne zamotal hlavu hlavnému trénerovi Ryanovi Huskovi. "Celkovo by som povedal, že moja príprava bola dobrá. Myslím si, že som zanechal dobrý dojem. Urobil som všetko, čo som mohol. Teraz to už bude na tréneroch a vedení, aby rozhodli, čo bude ďalej a čo je pre mňa osožné," vyjadril sa Honzek pre zámorské médiá po konci prípravy. Svojimi výkonmi si pýtal miestenku v hlavnom mužstve. "V minulom ročníku ešte nemal taký vplyv, v aký som dúfal, ale keď sa na neho pozriete v tomto roku, je to totálne iný hráč - silný chalan, ktorý využíva svoju postavu a korčuľuje správnym spôsobom. V kempe nebolo veľa hráčov, ktorí hrali s takým konzistentným nasadením ako on. Odviedol excelentnú prácu. Zaslúži si dostávať viac príležitostí," naznačil Honzekovu budúcnosť v uplynulom týždni tréner "plameňov" Ryan Huska.