Hoppe predĺžil kontrakt so Schalke 04 do roku 2023

Gelsenkirchen 1. februára (TASR) - Americký futbalový útočník Matthew Hoppe predĺžil kontrakt so Schalke 04 Gelsenkirchen. Dres klubu nemeckej Bundesligy bude obliekať do 30. júna 2023.



Hoppe strelil v úvodných deviatich bundesligových zápasoch päť gólov. Pri víťazstve 4:0 nad Hoffenheimom sa 9. januára blysol hetrikom. Rozhodujúcou mierou sa tak zaslúžil o to, že Schalke ukončilo sériu 30 duelov bez víťazstva v najvyššej nemeckej súťaži.



"Uplynulé týždne boli pre mňa ako sen. Som veľmi rád, že mi Schalke dalo šancu. Teraz sa chcem všetkým v klube odvďačiť za dôveru kvalitnými výkonmi a prispieť k tomu, aby Schalke opäť zažilo úspešné obdobie," citovala slová 19-ročného Američana agentúra AP.