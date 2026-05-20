< sekcia Šport
Horák bol opäť opora Slovincov: Bod proti Slovákom má veľkú cenu
Slovinský hokejový brankár Lukáš Horák ukázal aj v utorňajšom zápase so Slovenskom, že jeho výkon v úvode MS proti Česku nebola náhoda.
Autor TASR
Fribourg 20. mája (TASR) - Slovinský hokejový brankár Lukáš Horák ukázal aj v utorňajšom zápase so Slovenskom, že jeho výkon v úvode MS proti Česku nebola náhoda. Aj vo svojom druhom stretnutí na šampionáte vo Švajčiarsku bol výrazná opora svojho tímu, ktorému pomohol k bodovému zisku.
„Bod zo zápasu proti Slovensku je pre nás veľmi cenný, no mrzí ma, že sme nezískali ešte jeden,“ uviedol Horák. V úvodnom stretnutí na turnaji doviedol svoj tím k historickému víťazstvu nad Českom 3:2 po predĺžení. Favorit duelu prestrieľal Slovincov 35:17, no Horák potvrdil povesť o českej brankárskej škole a proti reprezentantom krajiny, z ktorej pochádza, sa vypol k výbornému výkonu.
Slovinci však cenné body následne nepotvrdili v zápase proti Nórsku (0:4), v ktorom dostal Horák voľno. Proti Slovensku už bol znovu v bránke a opäť bol veľkou prekážkou pre súpera. Už v 1. tretine zneškodnil 19 striel Slovenska a najmä jeho zásluhou držali Slovinci nádejné skóre 1:2. „Nezačali sme vôbec dobre, ale hokej sa hrá 60 minút,“ pripomenul Horák.
Neskôr si jeho spoluhráči lepšie strážili defenzívu a vo zvyšku zápasu už pustili Slovákov iba ku 14 strelám. Síce inkasoval štyri góly už v riadnom hracom čase a trikrát zo štyroch pokusov v samostatných nájazdoch, no bod za prehru 4:5 niesol jeho rukopis. „Bod zo zápasu proti Slovensku je super, ukázali sme urputnosť a bojovnosť. Škoda, že sme nezískali aj druhý, pomohlo by nám to ešte viac. Na konci 2. tretiny a v 3. tretine sme boli lepší, predtým sme boli dlho pod tlakom. Dostali sme zbytočné góly po chybách,“ poznamenal Horák, ktorý štartuje na druhých MS v slovinskom drese. „Pre mňa sú motivácia všetky zápasy, nielen proti Česku alebo Slovensku. Užívam si atmosféru a aj to, že hrám proti najlepším na svete,“ dodal Horák.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /
„Bod zo zápasu proti Slovensku je pre nás veľmi cenný, no mrzí ma, že sme nezískali ešte jeden,“ uviedol Horák. V úvodnom stretnutí na turnaji doviedol svoj tím k historickému víťazstvu nad Českom 3:2 po predĺžení. Favorit duelu prestrieľal Slovincov 35:17, no Horák potvrdil povesť o českej brankárskej škole a proti reprezentantom krajiny, z ktorej pochádza, sa vypol k výbornému výkonu.
Slovinci však cenné body následne nepotvrdili v zápase proti Nórsku (0:4), v ktorom dostal Horák voľno. Proti Slovensku už bol znovu v bránke a opäť bol veľkou prekážkou pre súpera. Už v 1. tretine zneškodnil 19 striel Slovenska a najmä jeho zásluhou držali Slovinci nádejné skóre 1:2. „Nezačali sme vôbec dobre, ale hokej sa hrá 60 minút,“ pripomenul Horák.
Neskôr si jeho spoluhráči lepšie strážili defenzívu a vo zvyšku zápasu už pustili Slovákov iba ku 14 strelám. Síce inkasoval štyri góly už v riadnom hracom čase a trikrát zo štyroch pokusov v samostatných nájazdoch, no bod za prehru 4:5 niesol jeho rukopis. „Bod zo zápasu proti Slovensku je super, ukázali sme urputnosť a bojovnosť. Škoda, že sme nezískali aj druhý, pomohlo by nám to ešte viac. Na konci 2. tretiny a v 3. tretine sme boli lepší, predtým sme boli dlho pod tlakom. Dostali sme zbytočné góly po chybách,“ poznamenal Horák, ktorý štartuje na druhých MS v slovinskom drese. „Pre mňa sú motivácia všetky zápasy, nielen proti Česku alebo Slovensku. Užívam si atmosféru a aj to, že hrám proti najlepším na svete,“ dodal Horák.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák /