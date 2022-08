Horanský neuspel v 1. kole kvalifikácie dvojhry na US Open

muži - dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



New York 25. augusta (TASR) - Slovenský tenista Filip Horanský prehral v 1. kole kvalifikácie dvojhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku s Talianom Andreasom Seppim 4:6, 7:5, 2:6.