Hořava skončil na poste trénera Mladej Boleslavi
Mladá Boleslav obsadila po základnej časti 13. miesto.
Autor TASR
Mladá Boleslav 11. marca (TASR) - Miloslav Hořava už nie je trénerom hokejistov Mladej Boleslavi. Na svojom poste skončil po neúspešnej sezóne, v ktorej sa tímu nepodarilo postúpiť do predkola play off českej extraligy. Mladá Boleslav obsadila po základnej časti 13. miesto.
„Najviac ma mrzí, že som nedokázal hráčom viac pomôcť, aby sa tím zomkol a fungoval tak ako má. Musím priznať, že to bolo jedno z najťažších angažmánov za uplynulých 15 rokov. Doplatili sme na obrovskú nevyrovnanosť výkonov," uviedol Hořava pre klubový web. V Mladej Boleslavi pôsobia aj slovenskí legionári Adam Jánošík, Pavol Skalický a Dávid Gríger.
