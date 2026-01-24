< sekcia Šport
Horner má podľa Briatoreho záujem kúpiť podiel v Alpine
Alpine patrí k výsledkovo najväčším sklamaniam v predchádzajúcom ročníku F1.
Autor TASR
Paríž 24. januára (TASR) - Bývalý šéf Red Bullu v seriáli majstrovstiev sveta F1 Christian Horner má podľa lídra Alpinu Flavia Briatoreho záujem o kúpu podielu v jeho tíme. Podľa medializovaných informácií sa 52-ročný Brit zaujíma o takmer štvrtinu akcií, ktoré patria spoločnosti Otro.
Po prekvapivom konci počas predošlej sezóny sa u Hornera spomínal najmä príchod do Aston Martinu, ale momentálne to vyzerá na tradičný plán v podaní skúseného funkcionára, ktorý má záujem o podiel v akomkoľvek budúcom projekte v rámci F1. „V tomto momente prichádzajú rôznorodé správy. Každý deň má nejaká skupina záujem o Otro. Aktuálna situácia je taká, že asi majú záujem predať svoj podiel. Toto ide mimo mňa, Renault musí aj tak akceptovať prípadného kupcu. Horner rokuje s Otrom,“ citovala Briatoreho agentúra DPA.
Alpine patrí k výsledkovo najväčším sklamaniam v predchádzajúcom ročníku F1, v Pohári konštruktérov obsadil poslednú priečku len s 22 nazbieranými bodmi.
