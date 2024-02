Horner nechýbal na predstavení monopostu Red Bullu: Obvinenia odmietam

Milton Keynes 16. februára (TASR) - Šéf tímu formuly 1 Red Bull nechýbal vo štvrtok večer na predstavení nového monopostu pre sezónu 2024. Christian Horner čelí vyšetrovaniu britsko-rakúskej stajne pre údajné neadekvátne správanie voči zamestnancovi spoločnosti. Na verejnosti sa objavil prvýkrát od vypuknutia kauzy a potvrdil, že obvinenia voči svojej osobe odmieta.



"V súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Boli vznesené isté obvinenia, ktoré plne popieram, ale tomuto procesu, samozrejme, vyhoviem," povedal Horner, ktorý je principál tímu od jeho vstupu do F1 v roku 2005. Odvtedy priviedol stajňu k siedmim majstrovským titulom medzi jazdcami a k šiestim v Pohári konštruktérov. "Určite nás to pred štartom ročníka trochu vyrušilo, ale tím je stále jednotný a všetci sú veľmi sústredení na nadchádzajúcu sezónu," dodal.



Spoločnosť Red Bull minulý týždeň ku kauze zverejnila oficiálne stanovisko: "Začali sme nezávislé vyšetrovanie, ktoré vedie náš externý špecializovaný advokát. Naša spoločnosť berie obvinenia s plnou vážnosťou."



Holanďan Max Verstappen získal vlani pre Red Bull tretí titul majstra sveta za sebou a úspešný monopost RB19 má v tomto roku nahradiť vylepšený model s označením RB20. Red Bull bol posledný tím F1, ktorý pred začiatkom sezóny predstavil nové vozidlo. Seriál MS odštartuje 2. marca úvodným podujatím v Bahrajne.



Verstappen uviedol, že jeho vzťah s Hornerom je rovnaký ako v minulosti. "Dosiahli sme spolu veľa vecí, takže sa to zrazu nemôže zmeniť," citovala ho agentúra AP.