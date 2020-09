Hornets obhájili Slovenský pohár, vo finále zdolali Sláviu 13:7

Košice 20. septembra (TASR) - Vodní pólisti ŠK Hornets Košice obhájili Slovenský pohár. V nedeľňajšom finále trojdňového turnaja v Košiciach zdolali Sláviu UK Bratislava 13:7. Na treťom mieste skončili hráči KVP Nováky.







Slovenský pohár mužov, finále:



ŠK Hornets Košice - Slávia UK Bratislava 13:7 (2:3, 4:2, 1:1, 6:1)



Góly: B. Balogh 4, Baran, Vrba, T. Bačo ml., Zareva po 2, Mikloda 1 - Pieter 2, V. Hruška, Martanovič, P. Tkáč, Baranovič, Kratochvíl po 1







hlasy po zápase:



Karol Bačo ml., tréner ŠK Hornets Košice: "Vedeli sme, že Bratislava má vyspelé mužstvo, ktoré hrá už roky pokope. Vlani som bol veľmi šťastný, že sme zvíťazili, a dnes sa o to viac teším z obhajoby. Ďakujem chlapcom, ktorí priam neskutočne bojovali a ukázali, že majú radi tento šport. Dali do toho srdce. Som šťastný, že sa mi brankára "Čikiho" Baloga podarilo zlomiť, pretože nám veľmi pomohol. Dnes pochytal veľa vyložených šancí."



Tomáš Balog, brankár ŠK Hornets Košice: "Zápas mi celkom vyšiel, ale aj chalani predo mnou výborne bránili. V obrane to bol kolektívny výkon, sústredili sme sa hlavne na to. V útoku sme vedeli, že niečo vymyslíme. Myslím si, že keď ostaneme v takomto zložení, tak sa to odzrkadlí aj v zápasoch."