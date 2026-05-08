Hornets predĺžili zmluvu s trénerom Leem

Ilustračná snímka basketbalovej lopty. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Charlotte 8. mája (TASR) - Vedenie klubu zámorskej basketbalovej NBA Charlotte Hornets sa dohodlo s hlavným trénerom Charlesom Leem na predĺžení zmluvy. Detaily kontraktu tím nezverejnil.

Hornets dosiahli v tomto ročníku pod vedením Leeho o 25 víťazstiev viac ako v predchádzajúcej sezóne, jeho prvej na lavičke klubu. „Charles odviedol vynikajúcu prácu pri budovaní základov toho, čím chceme byť ako tím. Od prvého dňa spoločne so svojím tímom uprednostňoval rozvoj hráčov a vytvoril prostredie, v ktorom je každý z našich hráčov odhodlaný neustále sa zlepšovať,“ povedal podľa AP prezident basketbalových operácií Hornets Jeff Peterson. Hornets pod vedením Leeho vybojovali v základnej časti 44 víťazstiev, v play-in následne nestačili na Orlando Magic. Ich ďalším cieľom je ukončiť 11-ročné čakanie na play off.
