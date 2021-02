Predstierali výstup na vrchol Everestu, teraz nemôžu do Nepálu

Káthmandú 10. januára (TASR) - Nepál v stredu zrušil osvedčenie pre dvoch indických horolezcov za predstierané dosiahnutie vrcholu najvyššej hory sveta Mount Everest v roku 2016. Dvojica má tiež spolu s vedúcim tímu šesťročný zákaz vstupu do krajiny so spätnou platnosťou od mája 2016.



Narender Singh Yadav a Seema Rani Goswami tvrdili, že vystúpili na Everest na jar 2016 a Nepál potvrdil ich nárok. Vyšetrovanie však odhalilo, že išlo o podvod, uviedla agentúra AFP.



"Nedokázali predložiť žiadne dôkazy o svojom výstupe na vrchol, ani hodnoverné fotografie," povedal hovorca ministerstva turizmu Tara Nath Adhikari. Spoločnosť Seven Summit Treks, ktorá výpravu organizovala, dostala pokutu 50.000 rupií (cca 566 eur) a šerpa 10.000 rupií (cca 113 eur).