Peter Šperka by mal 70 rokov, o život prišiel tragicky
Život mu však nevzala hora, ale ozbrojení militanti v uniformách pakistanských bezpečnostných síl, ktorí prepadli základný tábor na úpätí Nanga Parbat.
Autor TASR
Martin/Bratislava 29. októbra (TASR) - Horolezec, horský vodca a horský záchranár Peter Šperka by sa v stredu dožil 70. narodenín. Narodil sa 29. októbra 1955 a v roku 2013 sa stal obeťou útoku na horolezecký tábor v Pakistane.
Peter Šperka sa narodil v Martine, najviac mu však k srdcu prirástli Vysoké Tatry, ktoré považoval za najkrajšie hory sveta. V auguste 2008 uložil na najvyšší vrchol Vysokých Tatier - Gerlachovský štít (2655 m n.m.) - vrcholovú knihu v špeciálnej nerezovej schránke s gravírovaním.
Ujco, ako ho všetci v Tatrách poznali, profesionálne pracoval pre Horskú záchrannú službu (HZS) približne desať rokov, 20 rokov predtým však pôsobil aj v Tatranskej horskej službe ako dobrovoľník. Hoci posledné roky patril k najstarším spomedzi horských záchranárov, na jeho vitalite to nebolo poznať. Šperka ako horský vodca sprevádzal po Tatrách množstvo turistov a ako záchranár mnohým zachránil život a zúčastnil sa aj na zahraničných horolezeckých expedíciách.
Na svojom konte má však aj himalájske osemtisícovky Šiša Pangmu (1996), Manaslu (1997) a Broad Peak (2006). Šperka sa o výstup na Broad Peak pokúšal aj v roku 1998, no pre víchricu a husté sneženie sa musel vrátiť z výšky 7300 m n. m.
V roku 2007 viedol expedíciu tatranských záchranárov GASHERBRUM 2007 do pohoria Karakoram v Pakistane s cieľom vystúpiť na vrcholy dvoch osemtisícoviek - Gašerbrum 2 (8035 m n. m.) a Gašerbrum 1 (8068 m n. m.). Výstup sa pre nepriaznivé počasie nepodaril. V roku 2009 viedol štvorčlennú expedíciu, ktorá vystúpila juhovýchodnou stenou na vrchol Čo Oju (8201 m n.m.) v Himalájach.
Ukrajinsko-gruzínska horolezecká expedícia v roku 2013 na pakistanský Nanga Parbat, deviaty najvyšší vrchol Zeme, vysoký 8125 m n. m., sa mu stala osudnou. Tragicky zahynul v noci z 22. na 23. júna 2013. Život mu však nevzala hora, ale ozbrojení militanti v uniformách pakistanských bezpečnostných síl, ktorí prepadli základný tábor na úpätí Nanga Parbat. O život prišlo desať horolezcov zo šiestich krajín a pakistanský sprievodca. Medzi obeťami bol aj ďalší Slovák Anton Dobeš.
K tragédii došlo počas vrcholiacej horolezeckej sezóny v oblasti, ktorá sa pokladá za jednu z najpokojnejších v Pakistane - v okrese Diámir na území Gilgit-Baltistán. K útoku sa prihlásili hnutia Taliban a Jundulláh. Obete sa v čase útoku nachádzali v stanoch.
