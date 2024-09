Reinhold Messner sa dožíva 80 rokov

Bressanone/Bratislava 17. septembra (TASR) – Ako prvý človek na svete sólovo a bez kyslíkového prístroja vystúpil na najvyššiu horu sveta Mount Everest a napokon na všetkých 14 osemtisícoviek. Okrem toho prešiel naprieč Antarktídou a pokoril aj púšť Gobi. Taliansky horolezec, cestovateľ a spisovateľ Reinhold Messner sa v utorok 17. septembra dožíva 80 rokov.



Nemecky hovoriaci dobrodruh sa narodil 17. septembra 1944 v tirolskom mestečku Bressanone v severnom Taliansku ako druhé z deviatich detí. Otec bol nemecký učiteľ a amatérsky horolezec, ktorý svoje deti odmalička viedol k láske k horám a prírode. Celá rodina trávila veľa času na skalách Južného Tirolska.



Sám Messner často spomína, že svoju prvú horu pokoril ako päťročný, teda skôr, ako vedel čítať a písať. Vo veku 13 rokov už zdolával okolité Dolomity, neskôr liezol aj na ľadovcové steny, ktoré sú považované za mimoriadne nebezpečné. Na výpravy sa najčastejšie vydával v sprievode svojho mladšieho brata Günthera, s ktorým boli nerozluční priatelia zdieľajúci lásku k horám. Po maturite na stavebnej priemyslovke študoval vášnivý horolezec stavebné inžinierstvo na univerzite v talianskej Padove, potom krátky čas učil matematiku.



V roku 1969 sa na poslednú chvíľu stal členom tirolskej expedície, ktorá zdolala východnú stenu druhej najvyššej peruánskej hory Yerupaja (6634 m.n.m.). O rok neskôr sa spoločne s Güntherom vydali na výstup na deviatu najvyššiu horu sveta, himalájsku osemtisícovku Nanga Parbat (8125 m.n.m.).



Počas výstupu sa vyskytli viaceré problémy, pre husté sneženie museli Messnerovci viac ako týždeň zostať uprostred skalnej steny. Nakoniec sa im však podarilo vrchol dosiahnuť. V poslednej fáze cesty sa bratia vo výške 8000 m.n.m. bez jedla, pitia a dostatočného oblečenia dostali na dno svojich fyzických i psychických síl. Günthera pri zostupe postihla horská choroba, ku ktorej sa pridalo obrovské vyčerpanie a omrzliny.



Ani Reinhold Messner už nebol v dobrej kondícii, a preto sa rozhodol pre čo najjednoduchšiu cestu dole. Medzitým však spadla lavína, ktorá telo mladšieho brata zmietla.



Messner situáciu opísal slovami: "Na pokraji šialenstva som sa rozhodol zostúpiť menej strmou cestou. Po troch dňoch zúfalého trmácania som zistil, že Günther za mnou nejde. Vrátil som sa a uvidel som veľkú lavínu, ktorá sa zrútila a zrejme ho pochovala. Celú noc som ho márne hľadal... Cieľ bol síce dosiahnutý, ale za akú cenu? Môj brat pri tom zomrel a ja som utrpel ťažké omrzliny, amputovali mi 6 prstov na rukách a niekoľko článkov na nohách. Táto expedícia podstatne ovplyvnila môj ďalší život, pretože to bola cesta nielen cez osemtisícový vrchol, ale tiež zo života ku smrti a zo smrti k životu. Vtedy som neveril, že by som sa mohol k horolezectvu vrátiť."



V priebehu nasledujúcich rokov sa Reinhold Messner niekoľkokrát pokúšal bratovo telo nájsť, čo sa mu v roku 2005 skutočne podarilo. Ani bolestivá tragédia jeho lásku k horám nezničila. V roku 1972 sa zúčastnil na druhej himalájskej expedícii na vrch Manáslu (8163 m.n.m), počas ktorej však v snehovej búrke zomreli jeho dvaja kolegovia. Po tejto výprave sa rozhodol, že bude liezť sám, alebo iba s malým tímom, takzvaným alpským štýlom.



V máji roku 1978 spoločne s rakúskym horolezcom Petrom Habelerom ako prví na svete vystúpili na Mount Everest (8848 m.n.m.) bez umelého kyslíka, čím doslova šokovali horolezeckú i lekársku verejnosť. Niekoľko týždňov po návrate z prevratnej expedície sa Messner vydal do Himalájí znovu, a ako prvý človek v histórii zdolal Nanga Parbat sám. Vrcholom jeho horolezeckej kariéry však bol sólový výstup na najvyššiu horu sveta z tibetskej strany v roku 1980.



"Hlavne si nepredstavujte, že na vrchole som prepadol nejakej eufórii a radosti. Jednak je tam málo miesta na nejaký pohyb a vlastne ani nie je čas sa zdržovať. Hlavne kvôli bezpečnosti by mal horolezec čo najrýchlejšie zostúpiť späť dole," opísal situáciu Reinhold Messner. Po ďalších expedíciách sa legendárny horolezec v roku 1986 stal prvým človekom, ktorý vystúpil na všetkých 14 osemtisícových vrcholov sveta.



Od roku 2003 pracoval Messner na svojom projekte "Messner Mountain Museum", ktorý tvorí päť múzeí približujúcich históriu a kultúru Himalájskych hôr. Je autor približne 60 kníh preložených do mnohých jazykov. Výstup na Nanga Parbat, počas ktorého zomrel jeho brat Günther, približuje životopisný dobrodružný film Nanga Parbat (2010).



"V živote budú úspešní len tí, ktorí robia to, čo majú radi, robia to s nadšením a z celého srdca," myslí si Reinhold Messner.