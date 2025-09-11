< sekcia Šport
Horská cyklistika: Francúzi triumfovali v mix štafete cross country
Na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Valais triumfovali Adrien Boichis, Lucas Teste, Joshua Dubau, Loana Lecomteová, Olivia Onestiová a Lise Revolová o 0,34 sekundy pred reprezentantmi Talianska.
Autor TASR
Valais 11. septembra (TASR) - Šestica francúzskych cyklistov sa tešila zo zisku titulu majstrov sveta v miešanej štafete v disciplíne cross country. Na svetovom šampionáte vo švajčiarskom Valais triumfovali Adrien Boichis, Lucas Teste, Joshua Dubau, Loana Lecomteová, Olivia Onestiová a Lise Revolová o 0,34 sekundy pred reprezentantmi Talianska. Pódium doplnili domáci Švajčiari so stratou 1,33 sekundy.
MS v horskej cyklistike - miešaná štafeta cross country:
1. Francúzsko (Adrien Boichis, Lucas Teste, Joshua Dubau, Loana Lecomteová, Olivia Onestiová, Lise Revolová) 1:05,14 min., 2. Taliansko +0,34 s., 3. Švajčiarsko +1,33
1. Francúzsko (Adrien Boichis, Lucas Teste, Joshua Dubau, Loana Lecomteová, Olivia Onestiová, Lise Revolová) 1:05,14 min., 2. Taliansko +0,34 s., 3. Švajčiarsko +1,33