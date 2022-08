Horská cyklistika: V zjazde MS triumfy Bruniho a Höllovej

zjazd muži elite: 1. Loic Bruni 3:20,478 min, 2. Amaury Pierron +2,581 s, 3. Loris Vergier (všetci Fr.) +3,386, ... 44. Rastislav BARÁNEK (SR) +15,342



Les Gets 27. augusta (TASR) - Francúzski reprezentanti v horskej cyklistike dominovali v sobotných pretekoch v zjazde na MS v Les Gets. Zvíťazil Loic Bruni s náskokom 2,581 sekundy pred krajanom Amaurym Pierronom, ďalší domáci jazdec Loris Vergier skončil tretí so stratou 3,386 s. Slovák Rastislav Baránek obsadil 44. miesto (+15,342). Medzi ženami triumfovala Rakúšanka Valentina Höllová, Slovensko v súťaži nemalo zastúpenie.