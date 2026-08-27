< sekcia Šport
Horskí cyklisti Wright a Grossmannová zlatí v cross-country na MSJ
Wright triumfoval na trati v talianskom Val di Sole pred Rakúšanom Michaleom Hetteggerom, bronz získal Švajčiar Marwan Barhoumi.
Autor TASR,aktualizované
Val di Sole 27. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Dorota Vojtišková obsadila 37. miesto v disciplíne cross-country na krátkej dráhe na MS v horskej cyklistike do 23 rokov. Na trati v talianskom Val di Sole triumfovala Švajčiarka Monique Halterová s tesným náskokom na Bethany-Ann Jacksonovú z Veľkej Británie.
Austrálčan Connor Wright a Švajčiarka Anja Grossmannová sa stali juniorskými majstrami sveta v disciplíne olympijské cross-country. Wright triumfoval pred Rakúšanom Michaleom Hetteggerom, bronz získal Švajčiar Marwan Barhoumi.
Medzi juniormi malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie, lepšie skončil Viliam Balog, ktorý obsadil so stratou 6:27 min konečné 44. miesto. Jeho krajan Michal Šichta finišoval na 49. priečke s mankom 6:52.
Medzi juniorkami reprezentovala Slovensko iba Karolína Bortelová, ktorej patrila 48. pozícia (+1 kolo). Za víťaznou Grossmannovou skončili Češka Barbora Bukovská a Francúzka Agathe Vauchampová.
Austrálčan Connor Wright a Švajčiarka Anja Grossmannová sa stali juniorskými majstrami sveta v disciplíne olympijské cross-country. Wright triumfoval pred Rakúšanom Michaleom Hetteggerom, bronz získal Švajčiar Marwan Barhoumi.
Medzi juniormi malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie, lepšie skončil Viliam Balog, ktorý obsadil so stratou 6:27 min konečné 44. miesto. Jeho krajan Michal Šichta finišoval na 49. priečke s mankom 6:52.
Medzi juniorkami reprezentovala Slovensko iba Karolína Bortelová, ktorej patrila 48. pozícia (+1 kolo). Za víťaznou Grossmannovou skončili Češka Barbora Bukovská a Francúzka Agathe Vauchampová.
horská cyklistika - MS - olympijské cross-country
juniori: 1. Connor Wright (Aus.) 1:00:09 h, 2. Michael Hettegger (Rak.) +1:16 min, 3. Marwan Barhoumi (Švaj.) +1:43,..., 44. Viliam BALOG +6:27, 49. Michal ŠICHTA (obaja SR) +6:52
juniorky: 1. Anja Grossmannová (Švaj.) 57:57 min, 2. Barbora Bukovská (ČR) +48, 3. Agathe Vauchampová (Fr.) +1:26,..., 48. Karolína BORTELOVÁ (SR) +1 kolo
ženy do 23 rokov, cross-country, krátka dráha
1. Monique Halterová (Švajč.) 19:55 min., 2. Bethany-Ann Jacksonová (V. Brit.) +0 sek., 3. Makena Kellermanová (USA) +1 kolo, ... 37. Dorota VOJTIŠKOVÁ (SR) + 3 kolá
juniori: 1. Connor Wright (Aus.) 1:00:09 h, 2. Michael Hettegger (Rak.) +1:16 min, 3. Marwan Barhoumi (Švaj.) +1:43,..., 44. Viliam BALOG +6:27, 49. Michal ŠICHTA (obaja SR) +6:52
juniorky: 1. Anja Grossmannová (Švaj.) 57:57 min, 2. Barbora Bukovská (ČR) +48, 3. Agathe Vauchampová (Fr.) +1:26,..., 48. Karolína BORTELOVÁ (SR) +1 kolo
ženy do 23 rokov, cross-country, krátka dráha
1. Monique Halterová (Švajč.) 19:55 min., 2. Bethany-Ann Jacksonová (V. Brit.) +0 sek., 3. Makena Kellermanová (USA) +1 kolo, ... 37. Dorota VOJTIŠKOVÁ (SR) + 3 kolá