Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 27. august 2026Meniny má Silvia
< sekcia Šport

Horskí cyklisti Wright a Grossmannová zlatí v cross-country na MSJ

.
Ilustračné foto Foto: TASR - Martin Kubeš

Wright triumfoval na trati v talianskom Val di Sole pred Rakúšanom Michaleom Hetteggerom, bronz získal Švajčiar Marwan Barhoumi.

Autor TASR
,aktualizované 
Val di Sole 27. augusta (TASR) - Slovenská reprezentantka Dorota Vojtišková obsadila 37. miesto v disciplíne cross-country na krátkej dráhe na MS v horskej cyklistike do 23 rokov. Na trati v talianskom Val di Sole triumfovala Švajčiarka Monique Halterová s tesným náskokom na Bethany-Ann Jacksonovú z Veľkej Británie.

Austrálčan Connor Wright a Švajčiarka Anja Grossmannová sa stali juniorskými majstrami sveta v disciplíne olympijské cross-country. Wright triumfoval pred Rakúšanom Michaleom Hetteggerom, bronz získal Švajčiar Marwan Barhoumi.

Medzi juniormi malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie, lepšie skončil Viliam Balog, ktorý obsadil so stratou 6:27 min konečné 44. miesto. Jeho krajan Michal Šichta finišoval na 49. priečke s mankom 6:52.

Medzi juniorkami reprezentovala Slovensko iba Karolína Bortelová, ktorej patrila 48. pozícia (+1 kolo). Za víťaznou Grossmannovou skončili Češka Barbora Bukovská a Francúzka Agathe Vauchampová.



horská cyklistika - MS - olympijské cross-country

juniori: 1. Connor Wright (Aus.) 1:00:09 h, 2. Michael Hettegger (Rak.) +1:16 min, 3. Marwan Barhoumi (Švaj.) +1:43,..., 44. Viliam BALOG +6:27, 49. Michal ŠICHTA (obaja SR) +6:52



juniorky: 1. Anja Grossmannová (Švaj.) 57:57 min, 2. Barbora Bukovská (ČR) +48, 3. Agathe Vauchampová (Fr.) +1:26,..., 48. Karolína BORTELOVÁ (SR) +1 kolo



ženy do 23 rokov, cross-country, krátka dráha

1. Monique Halterová (Švajč.) 19:55 min., 2. Bethany-Ann Jacksonová (V. Brit.) +0 sek., 3. Makena Kellermanová (USA) +1 kolo, ... 37. Dorota VOJTIŠKOVÁ (SR) + 3 kolá
.

Neprehliadnite

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

ŠIPOŠ: Cieľom Hnutia Slovensko je, aby sa bez nás nedala zložiť vláda

Vláda: Národnú radu by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním