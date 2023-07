Horský cyklista Šoltés skončil siedmy v cross country na EYOF

Maribor 26. júla (TASR) - Slovenský plavec Milan Vojtko obsadil šieste miesto v stredajšom finále na 200 m polohové preteky na XVII. letnom Európskom olympijskom festivale mládeže v slovinskom Maribore. Umiestenie v Top 10 dosiahol aj horský cyklista Peter Šoltés, ktorý skončil siedmy v cross country. Atlétke Anne Šimkovej sa nepodarilo obhájiť vlaňajší bronz v skoku o žrdi. Tenistka Mia Pohánková postúpila do štvrťfinále dvojhry a so Soňou Depešovou aj do štvrťfinále štvorhry. Informoval o tom portál olympic.sk.



Vojtko dohmatol vo finále na 200 m pol. pr. za 2:07,93 min a oproti semifinále sa zlepšil o 52 stotín sekundy. Šiestym miestom vyrovnal najlepšie plavecké umiestnenie z Mariboru Stely Megelovej, ktorá bola šiesta na 200 m znak. V semifinále na 100 m motýlik zaplávala Nadine Horňáková šestnásty čas 1:05,39 a nepostúpila. V rozplavbách je čas 1:05,22 min stačil síce na 18. miesto, ale keďže v podvečernom bloku už mohla štartovať za každú krajinu len jedna plavkyňa, Horňáková sa predstavila v semifinále. Sophia Grayová zaplávala 22. najlepší výkon 1:07,71. Obe krauliarske štafety zaostali za najlepšími, chlapčenská obsadila 20. a dievčenská 15. priečku.



Horskí cyklisti súťažili na náročnom okruhu s prevýšením 150 m, pričom takmer celá trať mala bahnitý podklad po utorňajších výdatných dažďoch. Chlapci absolvovali okruh päťkrát, dievčatá štyrikrát. Veľmi dobre sa s náročnými podmienkami vyrovnal Šoltés, ktorý na 7. mieste stratil na víťazného Čecha Kryštofa Bažanta 4:22 min. V dievčenských pretekoch bojovala Vanesa Šatková, pri vjazde do záverečného kola ju rozhodcovia stiahli z trate. Napokon obsadila 19. priečku.



Na tenisovom kurte sa darilo Pohánkovej. Nasadená štvorka si v osemfinále poradila s Odetou Panasovou z Lotyšska 6:2, 6:3. Naopak osemfinále dvojhry bolo konečnou stanicou pre Soňu Depešovú, ktorá prehrala so Švédkou Leou Nilssonovou 1:6, 3:6. Vo štvorhre dvojica Mia Pohánková, Soňa Depešová postúpila do štvrťfinále. V osemfinále tuho bojovala s dánskym duom Augusta Lucia Grauová-Kristensenová, Sophia Izabella Ragusová, po dvoch setoch bol stav 2:6, 6:3, o víťazkach tak musel rozhodnúť až zápasový tajbrejk, v ktorom Slovenky vyhrali 10:6.



Šimkovej sa nepodarilo napriek veľkej snahe obhájiť bronz z Banskej Bystrice v skoku o žrdi, keď v Maribore obsadila vo finále 9. miesto. Po zdolaní základnej výšky 350 cm následne vynechala 360 cm a 370 cm zvládla na druhý pokus, čím vyrovnala svoje tohtosezónne maximum. Na 380 cm najnádejnejšie vyzeral prvý pokus, latku zhodila rukou.



V sedemboji je po prvom dni Ema Vaňová na 11. mieste. Do sobotňajšieho finále na 2000 m prek. postúpil stípliar Alex Hulka. Ďalej nešiel pre umiestnenie v rozbehu, ale vďaka času 6:03,99. Na 200 m boli konečnou pre Petra Dávida a Romanu Hrnčárovú rozbehy. Prekážkar Dávid, ktorý sa rozhodol v Maribore štartovať aj na 200 m, skončil vo svojom rozbehu šiesty za 22,60 a celkovo mu patrila 19. priečka. Hrnčárová dobehla za 25,26, čím sa zaradila na 13. pozíciu.



Na džudistických tatami nenadviazali slovenskí zástupcovia na úspešný utorok, počas ktorého Patrícia Tománková a Kristína Lili Križová získali dve cenné kovy. Vo váhe do 60 kg prehral Roman Dekan v úvodnom súboji s Belgičanom Tudorom Mosoiom, v repasáži si poradil s Dánom Magnim Lauritzenom, ale potom nestačil na Mahammada Musajeva z Azerbajdžanu. Vo váhe do 66 kg Juraj Odkladal zdolal v prvom dueli Nikolu Magdeského zo Severného Macedónska, potom však prehral s Gruzíncom Matem Gvelesianim. V opravách zdolal Poliaka Pawla Pluta a potom prehral s Čechom Štepánom Fišerom. Medzi dievčatami do 52 kg Ella Markovicsová nestačila na Maďarku Lucu Vegovú a bola rovnako ako obaja jej krajania neklasifikovaná.