Horton nevyšiel na protest proti víťaznému Sunovi na MS na pódium

Jang Sun z Číny sa vlani v septembri dostal do kontroverzie s antidopingovými komisármi.

Gwandžu 22. júla (TASR) - Austrálsky plavec Mack Horton si na MS v plávaní v Kórejskej republike vybojoval v nedeľu striebro na 400 metrovej trati voľným spôsobom, na stupeň víťazov sa však nepostavil. Urobil to na protest proti víťazovi Jang Sunovi z Číny, ktorý sa vlani v septembri dostal do kontroverzie s antidopingovými komisármi.



Kauza sa ťahá od 4. septembra, keď za Sunom prišli antidopingoví komisári, aby mu odobrali mimosútažnú vzorku. Sun ich najskôr nechal skoro hodinu čakať a potom spochybňoval ich právomoc vzorku odobrať. Nakoniec ju poskytol, potom však zasiahla Sunova matka, ktorá prikázala ochranke, aby skúmavku s krvou zničila. Dopingová komisia FINA rozhodla, že v prípade nie je dostatok dôkazov a Suna nepotrestala. Proti tomu sa však odvolala Svetová antidopingová agentúra (WADA) a prípad sa ešte neskončil. Sunovi hrozí aj doživotný zákaz. "Všimol som si to. Že nevyjadril rešpekt mne, je v poriadku. Ale že nevyjadril rešpekt Číne, to je smutné," uviedol Sun na Hortonovo správanie.



Štart Suna na MS spochybnilo viacero plavcov, napríklad aj Američanka Lilly Kingová. Čínska výprava chcela od austrálskej federácie ospravedlnenie, ale nedočkala sa ho. Tréner austrálskych plavcov Jacco Verhaeren na Hortona reagoval: "Veľmi mu rozumiem."