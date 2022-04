Horváth na ME nestačil v osemfinále na Arména Amojana

ME v Budapešti - grécko-rímsky štýl:



77 kg



osemifinále: Malchas Amojan (Arm.) - Denis HORVÁTH (SR) 5:1 na body

Budapešť 1. apríla (TASR) - Slovenský zápasník Denis Horváth prehral na ME v Budapešti v úvodnom kole. V grécko-rímskom štýle v kategórii do 77 kg nestačil v osemfinále na Arména Malchasa Amojana, ktorému podľahol 1:5 na body. Amojan následne postúpil do finále, čím poslal Horvátha do repasáže. Slovenský reprezentant v sobotu nastúpi proti Mantasovi Sinkevičiusovi z Litvy.Slovensko získalo v maďarskej metropole dve medaily zásluhou voľnoštýliarov. Tajmuraz Salkazanov obhájil titul majstra Európy v kategórii do 74 kg a ďalší rodák zo Severného Osetska Batyrbek Cakulov pri svojej premiére v slovenskom drese vybojoval bronz do 97 kg. V sobotu bude v akcii posledný slovenský zástupca, klasik Leoš Drmola sa predstaví vo váhovej kategórii do 72 kg.