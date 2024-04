Horváth postúpil do osemfinále ME kategórie do 71 kg bez boja

Belehrad 20. apríla (TASR) - Slovenský reprezentant v boxe Ladislav Horváth postúpil na ME v Belehrade do osemfinále kategórie do 71 kg. Z úvodného kola postúpil bez boja cez Belgičana Oniembu Kengeho. Jeho ďalší súper bude prvý nasadený Vasile Cebotari z Moldavska. V sobotu bol v akcii aj Dávid Michálek, ktorý nestačil v osemfinále na druhého nasadeného Arména Nareka Manasyana v kategórii do 92 kg.