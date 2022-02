Horvátová takú zimu ešte nezažila, v šprinte sa chce zlepšiť

Čang-ťia-kchou 7. februára (TASR) - Henrieta Horvátová dúfala, že jej premiérové vystúpenie pod piatimi olympijskými kruhmi dopadne lepšie. V pondelkových vytrvalostných pretekoch v Čang-ťia-kchou obsadila 68. miesto.



Juniorská vicemajsterka sveta z Obertilliachu 2021 v tejto disciplíne (na 12,5 km) odštartovala dobre a po prvej čistej ležke jej patrilo priebežne 52. miesto, na ďalších troch položkách však vždy raz chybovala a s pomalším behom sa prepadla dozadu. Na víťaznú Nemku Denise Herrmannovú nakoniec stratila +8:03,4 minúty. "Bolo to naozaj veľmi náročné. Myslela som si, že to zvládnem omnoho lepšie na strelnici i na trati, keďže sa mi v sezóne strelecky darilo a na posledných pretekoch išla hore aj bežecká forma. Tu sa to akoby celé otočilo. Streľba síce nebola úplne katastrofálna, za tri je celkom obstojné, ale myslí si, že to dokážem lepšie," povedala pre TASR.



Dvadsaťdvaročná pretekárka ešte nezažila preteky v takých chladných podmienkach, aké panujú v stredisku Čang-ťia-kchou, kde sa teplota prepadla na -13 stupňov. Problémy jej robila aj nadmorská výška, stredisko, ktoré leží asi 200 km severne od Pekingu je vo výške okolo 1700 metrov nad morom. "Takú zimu som na pretekoch ešte nezažila. Náročný je aj štart takto neskoro večer, po západe slnka sa tu v momente veľmi ochladí, takže treba s tým nejako pracovať do nasledujúcich pretekov," uviedla. Druhý štart na zimných hrách ju čaká v piatok, keď je na programe šprint na 7,5 km: "Máme štyri dni na tréning. Myslím si, že mi to pomôže ešte viac sa aklimatizovať a budem sa snažiť čo najlepšie odbehnúť."



V odľahlom stredisku sa plne sústredí na prípravu, no chcela by navštíviť aj ďalšie športy. V Čang-ťia-kchou súťažia taktiež slovenskí bežci na lyžiach a rozdávajú sa tu aj medaily v skokoch na lyžiach, severskej kombinácii, snoubordingu a akrobatickom lyžovaní. "Sústredili sme sa na tréningy, aby sme sa zoznámili s traťou a strelnicou, ale ak to bude možné, chcela by som sa ísť pozrieť aj na nejaké iné preteky," dodala.