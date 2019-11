Hossa a Gáborík sa proti sebe postavia ako manažéri tímov All-Star

Bratislava 5. novembra (TASR) - All-Star víkend slovenskej hokejovej Tipsport Ligy sa uskutoční 18. a 19. januára 2020 v Trenčíne a proti sebe sa v úlohe manažérov postavia Mariánovia Hossa a Gáborík. Novinkou bude, že v súťažiach zručností zabojujú proti výkonom súčasných ligových hráčov aj slovenské legendy. Prekvapenie je pripravené aj pre fanúšikov so vstupenkami na státie.



Bývalí vynikajúci útočníci si spolu zahrali v Zápase hviezd zámorskej NHL v roku 2012 v Ottawe, kde pod taktovkou Zdena Cháru zvíťazili nad výberom Daniela Alfredssona 12:9 a Gáboríka, ktorý zaznamenal hetrik a asistenciu, vyhlásili za MVP duelu. Teraz si to dvojica Mariánov zopakuje v pozícii manažérov. V úvodný deň "hviezdneho víkendu" si najprv v populárnom drafte vyberú svoje tímy spomedzi 24 nominovaných hráčov TL - 20 korčuliarov a štyroch brankárov. Na druhý deň je na programe zápas troch proti trom v poli na trikrát desať minút a šesť súťaží zručností.



V nich predvedú oba tímy svoje najlepšie výkony a následne sa ich pokúsia prekonať legendy slovenského hokeja. Ich mená ako i menoslov 24 hráčov pre All-Star víkend oznámia organizátori dva týždne pred akciou.



"Rozhodli sme sa zachovať a ešte vylepšiť osvedčený model, ktorý sme úspešne predstavili v Poprade 2017. Pre divákov pripravujeme atraktívny zápas s bohatým programom. Súťaže zručností sú medzi divákmi veľmi obľúbené, dávame im väčší a ešte výraznejší priestor ako v minulosti, keďže to bude porovnanie šikovnosti súčasných hviezd ligy s legendami. To sme tu ešte nemali. Nezabúdame ani na charitatívny rozmer akcie. Za každé víťazstvo hokejových veteránov či remízový stav poputuje 1000 eur pre detské autistické centrum v Trenčíne," uviedol šéf Pro-Hokeja Richard Lintner.



Obaja Mariánovia Hossa i Gáborík na manažérsku ponuku kývli a obaja chcú v zápase hviezd zvíťaziť. "Som starší, viackrát som už v podobných exhibíciách pomáhal trénerom na striedačke a mám viac skúseností ako 'Brambor'. Nič iné ako víťazstvo si nepripúšťam," uviedol Hossa. "Na ľade som bol vždy rýchly a pri tomto formáte tri na tri bude tiež dôležitá rýchlosť. Taký by mal byť aj môj tím. Zdolať Maja je veľká výzva a určite ju splním," dodal Gáborík.



Lintner oslovil obe slovenské legendy koncom leta a dlho ich prehovárať nemusel: "Hneď reagovali veľmi pozitívne, keďže na mojich akciách už boli a vždy je príjemné sa stretnúť a užiť si to."



Organizátori si pripravili prekvapenie aj pre divákov na štadióne. Tí, ktorí si kúpia vstupenky na státie, dostanú "bezodný pohár". "Vstupenky sa dajú kúpiť už dnes. Tí, ktorí si ich zakúpia na státie, dostanú originálny pohár a vo svojom sektore budú mať neobmedzený prístup k nápojom, ktoré zabezpečí náš partner. Takže budú mať dosýta občerstvenie a ešte si domov prinesú pekný darček. Verím, že budú z tohto zážitku nadšený," uviedol Lintner.