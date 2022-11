Hossa ôsmym hráčom Blackhawks s vyveseným dresom: Obrovská pocta

Chicago 21. novembra (TASR) - Bývalý slovenský hokejista Marián Hossa sa stal ôsmym hráčom Chicaga Blackhawks, ktorému vyvesili dres v United Center. Jeho osemdesiatjednotku umiestnili na čestné miesto pred nočným zápasom s Pittsburghom Penguins (3:5) v prítomnosti rodiny a bývalých spoluhráčov z klubu. S Chicagom získal tri Stanleyho poháre v rokoch 2010, 2013 a 2015." uviedol Hossa v príhovore počas slávnostného ceremoniálu, ktorý klub promoval pod názvom "Only One 81". Pripojili sa k nemu aj manželka s tromi dcérami, rodičia a brat Marcel. Z bývalých spoluhráčov nechýbali Duncan Keith, Jonathan Toews, Patrick Kane či krajan Michal Handzuš.Pred Hossom sa tejto pocty v Chicagu dostalo len brankárom Glennovi Hallovi a Tonymu Espositovi, obrancom Pierrovi Pilotemu, Keithovi Magnusonovi a útočníkom Bobbymu Hullovi, Denisovi Savardovi a Stanovi Mikitovi. Hold mu vzdal aj súčasný kouč tímu Luke Richardson, ktorý Hossu síce netrénoval, no stretol sa s ním v 25 zápasoch na ľade. "," zaspomínal si Richardson, ktorý pôsobil vo Philadelphii či Columbuse.Pocta prišla rok po uvedení do hokejovej Siene slávy v Toronte. "" povedal bývalý útočník, ktorý strávil s Blackhawks značnú časť svojej kariéry. "," dodal Hossa, ktorý pôsobil aj v Ottawe, Atlante, Pittsburghu a Detroite. V najvyššej slovenskej súťaži obliekal dres Dukly Trenčín s ktorou získal titul v sezóne 1996/97. Za Chicago odohral dokopy 534 zápasov základnej časti, v ktorých nastrieľal 186 gólov a nazbieral 229 asistencií, v play off pridal v 107 dueloch 73 bodov (21+52). Kariéru ukončil v roku 2017 pre kožné problémy spôsobené alergiou na výstroj.