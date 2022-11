Hossa pokrstil knihu a oznámil exbibíciu: Mená, aké tu ešte neboli

Trenčín 30. novembra (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Marián Hossa v stredu v priestoroch Múzea trenčianskeho hokeja na Zimnom štadióne Pavla Demitru predstavil svoju autobiografiu. Knihu s podtitulom "Moja cesta z Trenčína do Siene slávy" pokrstil jeho otec František.



Bývalý reprezentant tiež odovzdal do rúk prezidenta HK Dukla Trenčín Miloša Radosu plaketu, ktorú prebral pri príležitosti uvedenia do Siene slávy NHL. Oznámil tiež, že už čoskoro sa dohodne na istom druhu spolupráce s Chicagom Blackhawks a spolu s agentom zároveň predstavil plánovaný rozlúčkový zápas, aký na Slovensku ešte nebol.



Autobiografia vyšla v spolupráci Hossu so Scottom Powersom v americkej aj slovenskej verzii. "Knihy vyzerajú veľmi podobne. Ja som rád, že v krátkom časovom období sa nám podarilo vydať začiatkom novembra americkú verziu a koncom novembra slovenskú. Timing je úplne geniálny. Modlil som sa, aby to tak vyšlo a podarilo sa to, aj za pomoci ľudí ako je Peťo Neveriš," povedal Marián Hossa.







Čitatelia americkej verzie si prečítajú najmä pôsobenie Hossu v zámorí, pričom slovenskí čitatelia sa môžu tešiť aj na kapitoly o reprezentačnom hokeji či obdobie v Trenčíne. "Američania šetrili, ja som nešetril. Robil som si knihu po svojom. Chcel som, aby bola pre čitateľa pestrá, aby ho bavila, nenudil sa pri nej a bolo v nej veľa obrázkov, pretože dnešný svet je špeciálne o obrázkoch. Som veľmi spokojný, myslím, že sa to podarilo. Nielen hokejový fanúšik si príde na svoje, ale aj nehokejový, pretože je tam veľa príbehov," uviedol.



Trojnásobný víťaz Stanley Cupu absolvoval v Chicagu okrem ceremónie vyradenia dresu s číslom 81 aj autogramiádu spojenú s predstavením knihy v miestnych kníhkupectvách. "Účasť na týchto akciách ho príjemne prekvapila. Vedel som, že základňu fanúšikov v Chicagu stále mám. Prekvapilo ma však to, koľko ich prišlo, ani som tomu nechcel veriť. Pri prvej autogramiáde v kníhkupectve som sa pozrel dozadu a obrovský had ľudí. Vonku bolo dosť chladno. Po hodine som videl, že rad sa nemíňa, tak som sa postavil a išiel sa von vyvetrať a pozdraviť ľudí. Uvidel som, že rad ide až za roh budovy. Veľmi ma potešilo, že aj po piatich rokoch, keď už aktívne nehrám, tak moja fanúšikovská základňa je tam veľmi silná."



Čitatelia sa na 368 stranách dočítajú o rôznych zaujímavostiach, príbehoch a fotografiách, ktoré doteraz neboli publikované, ako aj náhľadu do súkromného života Mariána Hossu. "Každá kapitola je svojím spôsobom výnimočná. Vždy som sa zaboril myšlienkami do obdobia, v ktorom som to prežíval. Ťažko vyzdvihnúť niektorú kapitolu. Je tam však opísané aj náročné obdobie po dvoch prehrách vo finále Stanley Cupu. Naopak, keď sme o rok vyhrali, sú tam pocity, ako som si to užil. Veľa fotiek je v knihe z môjho archívu, ktoré nemali ľudia možnosť vidieť. Fotkami je kniha veľmi pestrá a je v nej množstvo vecí, ktoré nevyšli na povrch počas kariéry."







Voľba krstného otca knihy pre autora 1134 bodov v 1309 zápasoch NHL bola jasná. "Nemusel som chodiť ďaleko a nejako rozmýšľať. Prišlo mi to samozrejmé, že otec, ktorý bol pri mojich začiatkoch a bol môj mentor, tak bude krstiť knihu." Na slová svojho syna nadviazal aj otec František Hossa: "Som veľmi hrdý, že Marián mi dal túto možnosť krstiť túto krásnu knihu, ako obalom, tak aj obsahom. Verím, že bude mať veľký úspech, prajem jej to," poznamenal 68-ročný bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie.



V blízkej budúcnosti má Marián Hossa oznámiť spečatenie istého druhu spolupráce s Chicagom Blackhawks, v ktorého drese oslavoval zisk Stanley Cupu. Bližšie však nešpecifikoval to, o aký typ spolupráce s americkým klubom pôjde. "Po ceremónii som mal stretnutie na hoteli s najvyššími predstaviteľmi Chicaga. S prezidentkou a šéfom klubu. Záujem tam je, už sa iba musíme dohodnúť, kedy by som začal. Momentálne by sa jednalo o niečo menšie. Samozrejme, na výber som mal toho viacej, ale povedal som im, že mám svoje aktivity a rodinu na Slovensku, a tak sa nechcem príliš viazať. Nechcel som nasľubovať veľa vecí, ktoré by som následne nestíhal. Radšej začnem pomalšie. Teraz sme v kontakte a už je iba otázkou času, kedy niečo z toho vzíde."



Na záver tlačovej konferencie oznámil Hossa spolu s agentom Petrom Neverišom, že slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť na veľkolepý rozlúčkový zápas. Účastníkmi stretnutia by mali byť hviezdni hráči zo zahraničia aj Slovenska. "Rozhodli sme sa dať definitívnu bodku za Mariánovou kariérou. Budeme organizovať rozlúčkový zápas. Bude to exhibícia, ktorá sa uskutoční, samozrejme, na štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Iné miesto pre nás nepripadá do úvahy. Termín, kedy by sa mala uskutočniť je august 2023. Predbežne sa bavíme o 18. auguste, ale nemáme to ešte doriešené. V ten deň má narodeniny aj Mariánova dcéra Emma. Je to krásne číslo, pretože keď sa to dá do amerického tvaru 8-18, tak je to symbolika čísel," oznámil hráčsky agent a priblížil podrobnosti o plánovanom stretnutí: "Od januára začíname prípravy, aby to bolo hodné mena Marián Hossa a hráča, ktorý je v Sieni slávy NHL. Tešíme sa na všetkých, mali by to prísť hlavne hráči z Chicaga. Nebudeme to však zatiaľ konkretizovať, pretože je to až o trištvrte roka. Môže sa tak ešte čokoľvek stať. Mali by to byť hráči, ktorí hrali s Mariánom či už v Chicagu, alebo v iných kluboch, rovnako aj Európania, napr. zo Švédska. Budú to silné mená, aké ešte na Slovensku zrejme neboli."



Náročnosť organizácie podobnej akcie si uvedomuje aj Hossa. "Ak sa to môjmu agentovi podarí, budem ho považovať za jedného z najlepších agentov na svete. On mal vždy tendenciu urobiť rozlúčkový zápas, ja som na to nijako netlačil. Som päť rokov bez hokeja a vôbec mi to nechýba, že by som musel mať takýto zápas. Myslím si však, že pre trenčianskych a slovenských fanúšikov by to bola pekná bodka, keď uvidia výnimočných hráčov, aj keď niektorí už možno dlhšie nehrávajú," uzavrel Hossa.