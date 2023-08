Hossa sa rozlúčil v exhibícii, skóroval za oba tímy

Na snímke druhý sprava Marián Hossa spolu s bratom, rodičmi, manželkou a deťmi pózuje pre rodinnú fotografiu počas rozlúčkového zápasu Mariána Hossu - Goodbye Game 81, 18. augusta 2023 v Trenčíne. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Goodbye Game#81:



Hossa tím bieli - Hossa tím čierni 10:9 pp (4:2, 3:2, 2:5 - 1:0)



Góly: 4. Sekera, 8. Marián Hossa, 9. Havlát, 20. Jurčo, 25. Alfredsson, 28. Teräväinen, 38. Stalberg, 43. Kempný, 52. Handzuš, 65. Pavlikovský - 44., 50. a 57. Radivojevič, 6. a 32. Toews, 13. Krüger, 33. Šatan, 49. Tatar, 58. Marián Hossa. Rozhodovali: Novák - Lokšík, Krist, 6150 divákov.



tím bielych: Halák - Byfuglien, Rozsíval, Sekera, Lidström, Kempný, Lilja - Marián Hossa, Marcel Hossa, Havlát, Alfredsson, Jurčo, Teräväinen, Stalberg, Ra. Pavlikovský, Handzuš, Holmström. Tréneri Július Šupler a Marián Gáborík.



tím čiernych: Mrázek (Darling) - Chára, Oduya, Hjalmarsson, Višňovský, Keith, Lintner - Marián Hossa, Marcel Hossa, Šatan, Krüger, Toews, Tatar, Kopecký, Pálffy, Bondra, Radivojevič. Tréneri Ján Filc a František Hossa.

Trenčín 18. augusta (TASR) - Marián Hossa odohral v piatok na zimnom štadióne v Trenčíne svoj posledný zápas. Pred 6150 divákmi sa slovenský hokejista rozlúčil v exhibícii plnej zvučných mien z NHL i slovenskej reprezentácie. Spolu s bratom Marcelom si zahral v oboch tímoch a za oba sa aj gólovo presadil. Duel sa skončil víťazstvom bieleho tímu 10:9 v predĺžení. Pár sekúnd pred jeho koncom rozhodol Rastislav Pavlikovský.Pred stretnutím prišlo k zmenám v zostavách. Do Trenčína nepricestoval z rodinných dôvodov Patrick Sharp a pre zranenie ani Henrik Zetterberg. Nahradili ich Tomáš Jurčo a Viktor Stalberg. Zetterberg sa divákom prihovoril aspoň prostredníctvom videa rovnako ako Patrick Kane, Brent Seabrook, či bývalý Hossov tréner Joel Quenneville. Všetci zožali potlesk vypredaných tribún.Slovenský hokejista sa v zápase gólovo presadil a dal tak peknú bodku za mimoriadne úspešnou kariérou. Tú musel pre zdravotné problémy prerušiť v celom ročníku 2017/18, na ľad sa napokon už nevrátil. Kariéru oficiálne ukončil vlani v apríli. V NHL odohral 1309 zápasov základnej časti v drese Ottawy Senators, Atlanty Thrashers, Pittsburghu Penguins, Detroitu Red Wings a Chicaga Blackhawks. Nazbieral v nich 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. Vo ôsmich sezónach strelil minimálne 30 gólov, v troch pokoril 40-gólovú hranicu. Počas mimoriadne úspešnej kariéry získal s Blackhawks tri Stanleyho poháre, vo finále play off si zahral aj s Pittsburghom a Detroitom.Hossa je jediný hráč v histórii NHL, ktorý hral trikrát vo finále Stanley Cupu v troch rôznych kluboch. V play off odohral 205 duelov a nazbieral v nich 149 bodov (52+97). Od roku 2020 je členom Hokejovej siene slávy v Toronte a Chicago slávnostne vyradilo jeho dres s číslom 81.