Hossa sa vo štvrtok rozlúči s Chicagom, podpíše jednodňovú zmluvu

Chicago 5. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Marián Hossa podpíše jednodňovú zmluvu s Chicagom Blackhawks, klub sa s ním potom oficiálne rozlúči. Hossa podpíše zmluvu vo štvrtok 7. apríla v United Center pred zápasom Chicaga proti Seattlu Kraken.



Hossa prišiel do Chicaga v roku 2009 a s klubom získal tri Stanleyho poháre. "Blackhawks a Chicago majú v mojom srdci špeciálne miesto. Odovzdať sa tejto organizácii v roku 2009 bolo tým najlepším rozhodnutím, aké som kedy urobil. Fanúšikovia ma prijali ako jedného zo svojich, správali sa ku mne tak láskavo, kamkoľvek sme prišli. Odísť do dôchodku ako člen Blackhawks je splnený sen a nevedel som si predstaviť, že by som oficiálne ukončil svoju kariéru v inom klube," povedal Hossa pre klubový web.



Hossa pre zdravotné problémy musel vynechať celý ročník 2017/2018, trpel alergiou na výstroj. Do NHL sa napokon už nevrátil. "Marián nám veľmi chýba. Na ľade aj mimo neho sa nezmazateľne zapísal do sŕdc jeho spoluhráčov a našej organizácie. Cítime, že je vhodné, aby Marián odišiel do dôchodku ako člen Blackhawks, keďže začína novú kapitolu v jeho živote," uviedol Danny Wirtz, generálny riaditeľ klubu.