Hossu pobavila hádka Lidströma s Holmströmom, hráči mu ďakovali

Trenčín 19. augusta (TASR) - Všetci zahraniční účastníci rozlúčkového zápasu Mariána Hossu boli unesení z atmosféry akcie, organizátori si vypočuli viaceré slová chvály. Piatkový hokejový duel na štadióne Pavla Demitru síce poznačilo veľké teplo a na ľade sa tvorila hmla, ale ani to nepokazilo dojem u viacerých bývalých i terajších hviezd NHL.



Na trenčianskom ľade mohli diváci vidieť Nicklasa Lidströma, ktorý získal sedem trofejí Jamesa Norrisa pre najlepšieho obrancu profiligy, či Jonathana Toewsa, držiteľa trofeje Conna Smytha pre najužitočnejšieho hráča play off. Obaja sú tiež členmi tzv. Triple Gold Clubu. Sú v ňom hráči, ktorí majú na konte tri najdôležitejšie kolektívne trofeje v hokeji - zlato zo ZOH, titul majstra sveta a Stanleyho pohár. Veľa hokejového umenia predviedli aj švédsky kanonier Daniel Alfredsson, či stále aktívni hráči Teuvo Teräväinen a Tomáš Tatar. Nestratili sa ani bývalé slovenské hviezdy ako Žigmund Pálffy, Miroslav Šatan, Michal Handzuš, Branko Radivojevič, či Zdeno Chára.



Hráči sa do tímov rozdelili na drafte, ktorý prebehol na námestí popoludní pred zápasom, tento akt dotvoril celkovú atmosféru akcie. Bývalí spoluhráči Hossu z Chicaga ako Duncan Keith, Dustin Byfuglien, Niklas Hjalmarsson a ďalší, boli z celej atmosféry očarení. "Nič som sa ich nepýtal, oni sami mi hovorili, že to je skvelé. Aj to, aký mali hotel, servis okolo, fanúšikovia na námestí. Nečakali to. Mysleli si, že si len prídu zahrať, ale boli milo prekvapení. Hovorili, že to bolo neuveriteľné. Veľa hráčov mi poďakovalo," povedal Marián Hossa.



Veľa zábavy si hráči užili nielen počas zápasu, ale aj pred ním, keď spomínali na svoje pôsobenie v NHL. Hossa prezradil, že večer pred akciou pobavili účastníkov exhibície Lidström a Tomas Holmström. "Hádali sa, Nicklas vyčítal Tomasovi, že počas sezóny stál veľakrát pred bránkou a zabránil mu tak streliť o 10 gólov viac. A ich hádka sa stupňovala po každom pohári vínka. Takže sme sa nasmiali. Bolo to perfektné sa takto stretnúť po čase s chalanmi."



Po zápase túto priateľskú hádku potvrdil legendárny švédsky obranca, no v prvom rade aj on vyzdvihol skvelú organizáciu: "Bolo to skvelé, neuveriteľné. Nevedel som, čo mám očakávať, myslel som si, že si len prídem zahrať. Ale celé nastavenie s hotelom a draftom na námestí s fanúšikmi ma očarilo. A večer bola na štadióne neskutočná atmosféra. Bol to super zážitok."