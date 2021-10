Hosťom konferencie Psychológia v športe bude aj Rehák-Štefečeková

Bratislava 11. októbra (TASR) - Slovenská asociácia športovej psychológie, s podporou Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) a Slovenského paralympijskeho výboru, zorganizuje v Bratislave 3. ročník konferencie "Psychológia v športe". Tretí ročník s podtitulom "Nielen o zmene" sa bude konať 14. októbra 2021.



Program konferencie tvorí šesť prednášok s tromi zahraničnými a tromi slovenskými športovými psychológmi. Claire Rossatová z Veľkej Británie bude hovoriť o výzvach spojených so zmenami vekových kategórií v mládežníckom športe. Caroline Jannesová z Belgicka otvorí tému osobnej pohody a bezpečia v športe z pohľadu športovej psychológie, Barbora Kijasová z ČR priblíži možnosti tréningu všímavosti a jeho dopad na športový výkon. Doobedný program uzavrie Peter Kuračka zo Slovenska prednáškou o mentálnej príprave na súťaž s využitím rituálov a zmeny.



V poobednom bloku budú pokračovať športoví psychológovia zo Slovenska. Petra Pačesová bude hovoriť o produktívnom tréningovom prostredí a úlohe zmeny v ňom a Mojmír Trebuňák uzavrie odbornú časť konferencie prednáškou o duálnej kariére v športe. Posledným blokom konferencie je panelová diskusia na tému "Adaptácia na zmeny nielen v živote športovca." Pozvanie do nej prijali hostia, ktorých život je spojený so športom – olympijská víťazka z Tokia Zuzana Rehák-Štefečeková, bývalý hokejista a v súčasnosti poradca prezidenta SZĽH Richard Pavlikovský a bývalý futbalista a terajší asistent trénera reprezentácie SR Samuel Slovák.



Konferencia prebehne v prezenčnej forme v hoteli Gate One v Bratislave, zároveň je pripravená aj možnosť online účasti, v oboch prípadoch so zabezpečeným tlmočením. Všetky informácie o konferencii vrátane prihlasovania sa na ňu sú na webe Slovenskej asociácie športovej psychológie. TASR informovala prezidentka Slovenskej asociácie športovej psychológie Michala Bednáriková.