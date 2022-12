Housni podpísal s PSG štvorročný kontrakt, Galtier: Jedinečný hráč

Paríž 30. decembra (TASR) - Francúzsky futbalista Ilyes Housni podpísal prvý profesionálny kontrakt s klubom Paríž Saint-Germain. Zmluva s úradujúcim majstrom Ligue 1 platí do roku 2026.



Sedemnásťročný útočník je odchovanec klubovej akadémie a doteraz hrával zväčša za tím do 19 rokov. Tréner PSG Christophe Galtier zaradil Housniho na súpisku v stredajšom zápase proti Štrasburgu (2:1). Aj keď sa na ihrisko nedostal, kouč naznačil, že mu bude v ďalších stretnutiach dávať postupne šancu. "Je to jedinečný hráč vďaka stavbe tela a bežeckým výkonom, ktoré predvádza," citovala Galtiera agentúra AP.