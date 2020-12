Houston môže v novej sezóne NBA v Portlande počítať aj s Hardenom

New York 25. decembra (TASR) - Elitný americký basketbalista James Harden nakoniec stihne úvodný zápas Houstonu Rockets v novej sezóne zámorskej NBA. Tridsaťjedenročný rozohrávač dostal od vedenia profiligy pokutu 50.000 dolárov za porušenie bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.



Vedenie súťaže mu zároveň nariadilo aj karanténu, ktorá trvala do piatka. Houston mal pôvodne otvoriť sezónu vo štvrtok ráno proti Oklahome City, no duel odložili, keďže traja hráči mali pozitívny test na koronavírus a ďalší štyria museli ísť do karantény. Rockets tak odohrajú prvý zápas až v nedeľu ráno na palubovke Portlandu a môžu počítať už aj s Hardenom.