Houston postúpil do semifinále play off Západnej konferencie

James Harden (13) z Houstonu Rockets sa teší v siedmom zápase štvrťfinále Západnej konferencie zámorskej basketbalovej NBA Houston - Oklahoma City 2. septembra 2020 v Lake Buena Vista. Foto: TASR/AP

1. kolo play off NBA:



štvrťfinále Západnej konferencie - 7. zápas:



HOUSTON ROCKETS - OKLAHOMA CITY THUNDER 104:102 (29:30, 32:29, 24:21, 19:22)



najviac bodov: Covington a Gordon po 21, Westbrook 20, Harden 17 - Dort 30, Paul (11 doskokov, 12 asistencií) a Gilgeous-Alexander po 19



/konečný výsledok série: 4:3, Houston postúpil do konferenčného semifinále/







2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



MILWAUKEE BUCKS - MIAMI HEAT 114:116 (29:38, 31:28, 26:24, 28:26)



najviac bodov: Antetokunmpo 29 (14 doskokov), Middleton 23, B. Lopez a Bledsoe po 16 - Dragič 23, Herro 17, Crowder 16



/stav série: 0:2/

Orlando 3. septembra (TASR) - Basketbalisti Houstonu sa prebojovali do semifinále play off Západnej konferencie NBA. O postupe rozhodli v siedmom dueli, Oklahomu City zdolali 104:102 a v ďalšom kole si zmerajú sily s Los Angeles Lakers.Houston uspel, aj keď jeho hlavný ťahúň James Harden nemal svoj deň, zaznamenal "iba" 17 bodov a deväť asistencií. Ukázal sa však Eric Gordon, ktorý nastrieľal 21 bodov vrátane piatich trojok, či Robert Covington, ktorý prispel k víťazstvu takisto 21 bodmi a pridal ešte o jednu trojku naviac. Rockets rozhodli zápas v záverečnej minúte, za stavu 103:102 nepremenil Chris Paul strelu z odskoku, k ďalšej sa už potom hráči Thunder vinou niekoľkých chýb nedostali. Práve Paul pritom dovtedy žiaril, keď dosiahol triple double za 19 bodov, 11 doskokov a 12 asistencií. Najlepším strelcom zdolaného tímu bol nováčik Luguentz Dort, ktorý si s 30 bodmi vytvoril osobné maximum.vyjadril sa tréner Houstonu Mike D'Antoni.Hráčom Miami sa podarilo zaskočiť favorizované Milwaukee aj v druhom zápase 2. kola play off v rámci východnej vetvy. Najlepší tím základnej časti, ktorému nepomohlo ani 29 bodov a 14 doskokov Gréka Giannisa Antetokounmpa, zdolali 116:114 a v sérii vedú 2:0.Heat rozhodli o svojom víťazstve až po po vypršaní časového limitu, keď sa z trestných hodov presadil Jimmy Butler. Bucks sa hnevali po zápase na rozhodcov za vysoký počet odpískaných faulov v závere.povedal podľa agentúry AP tréner Milwaukee Mike Budenholzer. Rozhodcovia si však verdikt obhájili.poznamenal kouč Heat Eric Spoelstra na adresu Butlera, ktorý si pripísal 13 bodov a šesť asistencií. Miami pomohol k ďalšej výhre aj Goran Dragič, autor 23 bodov.