Houston si po výmene Hardena poradil so San Antoniom 109:105

Výsledky:



Philadelphia - Miami 125:108,

San Antonio - Houston 105:109,

Toronto - Charlotte 111:108,

Denver - Golden State 114:104,

Portland - Indiana 87:111

New York 15. januára (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke San Antonia Spurs 109:105.Pre Houston to bol prvý duel po výmene hviezdneho Jamesa Hardena do tímu Brooklyn Nets. Na jeho miesto v zostave nastúpil Sterling Brown, ktorý odohral 36 minút a k 23 bodom pridal sedem doskokov a tri asistencie. Christian Wood sa na triumfe podieľal 27 bodmi a 15 doskokmi. V drese Spurs si vylepšil kariérne maximum Keldon Johnson, keď nazbieral 29 bodov.Hráči Philadelphia 76ers zvíťazili nad Miami Heat 125:108. Shake Milton zaznamenal 31 bodov, Ben Simmons ich mal desať a pridal aj desať asistencií a 12 doskokov. V ďalšom zápase triumfovalo Toronto nad Charlotte Hornets 111:108 aj vďaka 25 bodom a 10 doskokom Chrisa Bouchera.