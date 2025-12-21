Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Houston ukončil víťaznú sériu Denveru, žiaril veterán Durant

Kevin Durant, 37-ročný veterán viedol svoj tím s 31 bodmi.

Autor TASR
New York 21. decembra (TASR) - Basketbalisti Houstonu zvíťazili v súboji popredných tímov Západnej konferencie NBA na palubovke Denveru 115:101 a ukončili sériu šiestich triumfov súpera. Žiaril Kevin Durant, 37-ročný veterán viedol svoj tím s 31 bodmi, sekundoval mu náhradník Reed Sheppard s 28 bodmi. Nuggets nestačilo 25 bodov Nikolu Jokiča.



NBA - výsledky:

Denver - Houston 101:115, New Orleans - Indiana 128:109, Philadelphia - Dallas 121:114, Toronto - Boston 96:112, Detroit - Charlotte 112:86, Memphis - Washington 122:130, Golden State - Phoenix 119:116, Utah - Orlando 127:128 pp, Sacramento - Portland 93:98, Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 103:88
.

