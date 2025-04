Houston využil na druhý pokus domácu palubovku a vyrovnal stav série

play off NBA. 1. kolo /na 4 víťazstvá/:



štvrťfinále Západnej konferencie, druhý zápas:



Houston Rockets - Golden State Warriors 109:94 (28:18, 32:28, 27:25, 22:23)



najviac bodov: J. Green 38, Sengün 17 (16 doskokov), Brooks 16 - Curry 20, Moody a Post po 12



/stav série: 1:1/







štvrťfinále Východnej konferencie, druhé zápasy:



Boston Celtics - Orlando Magic 109:100 (23:21, 27:26, 31:24, 28:29)



najviac bodov: J. Brown 36 (10 doskokov), Porzingis 20 (10 doskokov), White 17 - Banchero 32, Wagner 25, Carter 16



/stav série: 2:0/







Cleveland Cavaliers - Miami Heat 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)



najviac bodov: Do. Mitchell 30, Garland 21, Mobley 20 - Herro 33, Da. Mitchell 18, Highsmith 17



/stav série: 2:0/

New York 24. apríla (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets vyhrali v noci na štvrtok v druhom zápase 1. kola play off zámorskej NBA. Na domácej palubovke zdolali Golden State Warriors 109:94 a štvrťfinálovú sériu Západnej konferencie vyrovnali na 1:1. Ústrednou postavou Rockets bol Američan Jalen Green, ktorý zaznamenal 38 bodov.Hostia ani raz v stretnutí neviedli, navyše musel ísť predčasne do šatní Jimmy Butler s pomliaždeninou panvy. „,“ citovala agentúra AP Greena.Výhodu domáceho prostredia využil aj Boston, na druhom víťazstve nad Orlandom (109:100) sa 36 bodmi a 10 doskokmi podieľal Jaylen Brown. „,“ pochválil svojho zverenca na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Celtics Joe Mazulla. Úradujúci šampión si musel poradiť bez jedného zo svojich herných lídrov, Jayson Tatum vynechal prvýkrát v kariére play off duel pre pomliaždeninu kosti v pravom zápästí.Hráči Clevelandu Cavaliers triumfovali nad Miami Heat 121:112 a v sérii vedú 2:0. Nasadená jednotka vo Východnej konferencii položila základ k úspechu v druhej štvrtine, v ktorej zaznamenala 43 bodov. Najvýraznejšou postavou bol na domácej strane Donovan Mitchell, autor 30 bodov: „.“