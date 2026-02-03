< sekcia Šport
Houston zdolal Indianu 118:114, 39 bodov a 16 doskokov Sengüna
Jabari Smith pridal za hostí 19 bodov, Amen Thompson mal bilanciu 16 bodov a 11 doskokov.
Autor TASR
New York 3. februára (TASR) - Basketbalisti Houstonu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA na palubovke Indiany 118:114. Rockets doviedol k tretiemu triumfu v rade turecký pivot Alperen Sengün, ktorý zaznamenal 39 bodov a 16 doskokov.
Jabari Smith pridal za hostí 19 bodov, Amen Thompson mal bilanciu 16 bodov a 11 doskokov. Houston si vylepšil bilanciu na 31 víťazstiev, 17 prehier a v tabuľke Západnej konferencie je naďalej štvrtý. V drese domácich sa 27 bodmi prezentoval Pascal Siakam, Bennedict Mathurin mal na konte o dva menej.
NBA - výsledky:
Charlotte - New Orleans 102:95, Indiana - Houston 114:118, Memphis - Minnesota 137:128, LA Clippers - Philadelphia 113:128
