Houston zdolal Miami 102:98, víťaznú sériu natiahol na deväť zápasov

NBA - sumáre:



Washington Wizards - Orlando Magic 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18)



najviac bodov: Sarr 19 (10 doskokov), Poole 18, Vukčevič 17 - Banchero 30, Wagner 21, W. Carter 16 (12 doskokov)







San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 128:120 (28:26, 36:26, 27:43, 37:25)



najviac bodov: Sochan 23, Vassell 20, K. Johnson a Paul po 18 - J. Edwards a Grimes (10 asistencií) po 25, Yabusele 23







Oklahoma City Thunder - Charlotte Hornets 141:106 (34:14, 32:35, 37:27, 38:30)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 30, Holmgren, Joe a J. Williams po 14 - Mi. Bridges 20, N. Smith 14, Diabate a J. Green po 12







Minnesota Timberwolves - New Orleans Pelicans 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21)



najviac bodov: Randle 20, A. Edwards a McDaniels po 17 - McCollum 15, B. Brown 14, Reeves 11







Miami Heat - Houston Rockets 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24)



najviac bodov: A. Wiggins 30, Adebayo a Ware (14 doskokov) po 16 - VanVleet 37, A. Thompson 18, Brooks a J. Smith po 11







Dallas Mavericks - Detroit Pistons 123:117 (35:27, 25:27, 31:29, 32:34)



najviac bodov: Dinwiddie 31, Washington 27, K. Thompson 20 - Cunningham 35, Beasley 16, Duren 14







Utah Jazz - Boston Celtics 99:121 (21:35, 30:25, 24:29, 24:32)



najviac bodov: Sexton 30, K. George 19, Juzang 11 - Porzingis 27 (10 doskokov), Tatum 26, Pritchard 18







Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27)



najviac bodov: Avdija 36, Sharpe 23, Banton 19 - Gordon 23, Westbrook 18, Porter 17







Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33)



najviac bodov: Durant 42, D. Booker 17 (10 asistencií), T. Jones 16 - Garland 18, Hunter 17, Mobley 16 (12 doskokov)







Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 128:108 (29:31, 31:35, 36:16, 32:26)



najviac bodov: Harden 30, Leonard 23 (10 doskokov), Zubac 17 (10 doskokov) - J. Jackson 23, Aldama 16, Kennard a Pippen po 15





New York 22. marca (TASR) - Basketbalisti Houstonu Rockets vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NBA nad Miami Heat 102:98 a svoju víťaznú sériu natiahli už na deväť zápasov. K triumfu najvýraznejším spôsobom prispel Fred VanVleet, autor 37 bodov. Rockets si víťazstvom poistili druhé miesto v Západnej konferencii. Ich súper naproti tomu zaznamenal desiatu prehru za sebou.Houston má spomedzi všetkých tímov aktuálne najdlhšiu víťaznú sériu. Miami prehralo už 20. stretnutie, v ktorom viedlo dvojciferným rozdielom. "prezradil zámorským novinárom kouč Rockets Ime Udoka.Hráči Clevelandu stanovili prednedávnom nové klubové maximum, keď vyhrali 16 stretnutí v rade, aktuálne však už štyri zápasy čakajú na víťazstvo. S Phoenixom prehrali 112:123, domácich potiahol so 42 bodmi Kevin Durant a Suns tak naďalej zostávajú v hre minimálne o miesto v predkole play off. Phoenix zaznamenal tretiu výhru v rade.povedal Durant v televíznom rozhovore.Veľmi cenný úspech zaznamenali hráči Dallasu, ktorí bojujú o miesto vo "vyraďovačke", doma zvíťazili nad Detroitom 123:117. Bola to len druhá výhra z ostatných 11 zápasov, zostávajú tak v hre minimálne o predkolo. Za Mavericks nastúpilo len deväť basketbalistov, v aktuálnej sezóne tak nastúpila už 39. rôzna základná päťka, čo je nový klubový rekord.uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii tréner Dallasu Jason Kidd.