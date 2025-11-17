< sekcia Šport
Houston zvíťazil po predĺžení nad Orlandom, Atlanta uspela vo Phoenixe
Piaty duel za sebou zvládla Atlanta, keď uspela aj vo Phoenixe 124:122.
Autor TASR
New York 17. novembra (TASR) - Basketbalisti Houstonu zvíťazili v nočnom stretnutí NBA nad Orlandom 117:113 po predĺžení. Pripísali si štvrtý triumf v sérii a v Západnej konferencii sú na 3. mieste o tri stretnutia za lídrom ligy Oklahomou City. Piaty duel za sebou zvládla Atlanta, keď uspela aj vo Phoenixe 124:122. V tabuľke východu sa posunula na 4. priečku o 2,5 stretnutia za vedúci Detroit.
NBA - výsledky:
Boston - Los Angeles Clippers 121:118, San Antonio - Sacramento 123:110, Washington - Brooklyn 106:129, Houston - Orlando 117:113 pp, New Orleans - Golden State 106:124, Dallas - Portland 138:133 pp, Phoenix - Atlanta 122:124, Utah - Chicago 150:147 pp
