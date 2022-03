Hovorca britského premiéra žiada zastaviť prejavy podpory Abramovičovi

Londýn 14. marca (TASR) - Hovorca britského premiéra Borisa Johnsona v pondelok uviedol, že fanúšikovia londýnskeho futbalového klubu Chelsea musia prestať na domácich ligových zápasoch so skandovaním mena majiteľa Romana Abramoviča. Rusovi britská vláda zmrazila majetok v krajine, ku ktorému patrí aj klub úradujúceho víťaza Ligy majstrov.



Abramovič nemôže ďalej oficiálne viesť klub, dostal zákaz vykonávať riadiacu funkciu, keďže ho britská vláda pridala na sankčný zoznam v dôsledku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Nemôže tak už narábať s majetkom klubu a ani ho predať. Ako dôsledok, "The Blues" nemôžu nakupovať ani predávať hráčov, podpisovať s nimi nové zmluvy, predávať vstupenky a podľa špeciálnej licencie majú striktne obmedzené výdavky na organizáciu zápasov aj cestovanie na ne. To sa nepáči fanúšikom, ktorí to dali najavo vo víťaznom zápase s Newcastle na Stamford Bridge.



"Fanúšikovia musia skončiť s týmito neprijateľnými prejavmi. Chápeme nespokojnosť a obavy fanúšikov, ale podporu klubu môžu v tejto dobe vyjadriť aj inak," citovala agentúra AFP premiérovho hovorcu.



Chelsea kúpil Abramovič, ktorý má aj izraelský a portugalský pas, v roku 2003. Počas jeho éry klub päťkrát vyhral anglickú Premier League a v rokoch 2012 a 2021 triumfoval v prestížnej Lige majstrov. V médiách sa neustále objavujú špekulácie o možných nových majiteľov, resp. možných scenárov vyriešenia klubovej situácie. Bývalý český reprezentačný brankár Petr Čech, terajší člen vedenia Chelsea, vyjadril nádej, že tím sezónu dokončí: "Sme súčasťou Premier League, jednej z najlepších súťaží na svete. Myslím si, že je v záujme nás všetkých, aby sme sezónu dokončili."