Hovorca MOV označil kritiku Moskvy za neprijateľnú

Lausanne 20. marca (TASR) - Hovorca Medzinárodného olympijského výboru (MOV) označil kritiku Moskvy v súvislosti s prijatými obmedzeniami pre ruských športovcov za neprijateľnú. Mark Adams dodal, že spájanie nemeckej národnosti prezidenta Thomasa Bacha a holokaustu do kontextu tejto otázky je neakceptovateľné.



"Dnes sme boli svedkami niekoľkých veľmi agresívnych vyjadrení, ktoré prišli z Ruska. No komentár, ktorý spája prezidenta, jeho národnosť a holokaust presiahol všetky akceptovateľné hranice," uviedol Adams podľa agentúry AFP.



MOV v utorok zakázal ruským športovcom zúčastniť sa na otváracom ceremoniálni olympijských hier v Paríži 26. júla. A taktiež kritizoval Kremeľ za to, že chce usporiadať vlastné "Hry priateľstva", ktoré by konkurovali tým vo francúzskej metropole.