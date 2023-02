Hovorka zamieril do HC Košice, Spilar: Jeho skúsenosti sa zídu

Košice 11. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Hovorka tretíkrát v kariére zamieril do HC Košice. Klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



"Marekovým príchodom a univerzálnosťou chceme vystužiť káder pred náročným obdobím. Jeho bohaté skúsenosti a kreativita sa nám určite zídu. Ešte máme pár dní (do konca prestupového obdobia, pozn.) a komunikujeme s agentmi," povedal športový manažér "oceliarov" Gabriel Spilar.



Vo veku 38 rokov bude Hovorka najstarší hráč v košickom tíme. Sezónu 2022/2023 začal v drese klubu Vlci Žilina v slovenskej hokejovej lige. V 14 zápasoch nazbieral 12 kanadských bodov za 5 gólov a 7 asistencií.



Do Košíc prvýkrát prišiel v lete 2016, no po zápasoch v Lige majstrov napokon s klubom ukončil spoluprácu a zamieril do Žiliny. Pod Dubňom následne absolvoval vydarenú sezónu 2016/2017, v ktorej nazbieral v 64 zápasoch 74 bodov (28+46). Po nej sa vrátil do Košíc a v 52 stretnutiach ročníka 2017/2018 mal bilanciu 14 gólov a 25 asistencií. V najvyššej slovenskej súťaži už obliekal aj dresy Martina a Liptovského Mikuláša.



Jeho kariéru zdobí najmä striebro z MS 2012, Slovensko reprezentoval aj na ZOH 2018 a MS 2018. Vyše 300 zápasov odohral v českej extralige a vyskúšal si aj najvyššiu súťaž v Poľsku, v ktorej bol v roku 2021 najproduktívnejší hráč, pričom sa tešil aj z majstrovského titulu.