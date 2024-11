Howden predĺžil zmluvu s Vegas Golden Knights o ďalších päť rokov

Las Vegas 22. novembra (TASR) - Kanadský krídelník Brett Howden bude vo svojej hokejovej kariére aj naďalej pokračovať v tíme Vegas Golden Knights. Klub NHL sa s ním dohodol na predĺžení zmluvy o ďalších päť rokov s priemerným platom 2,5 milióna USD za sezónu.



Pôvodný kontrakt 26-ročného útočníka vyprší na konci prebiehajúcej sezóny, nový bude platiť do konca ročníka 2029/2030. V tejto sezóne nazbieral Howden deväť bodov (8+1) v 20 stretnutiach, celkovo má v NHL na konte 47 gólov a 110 bodov v 371 dueloch. V drafte 2016 si ho vybrali New York Rangers, do Vegas sa presunul v roku 2021 a o dva roky neskôr s tímom získal Stanleyho pohár. Informoval portál TSN.