Howe chce s Newcastlom do Ligy majstrov: Môže to zmeniť tento klub

Newcastle 1. apríla (TASR) - Eddie Howe len pred dvoma týždňami ukončil 56-ročné čakanie Newcastlu United na cennú trofej a už má v hlave ďalší veľký cieľ na túto sezónu. S anglickým tímom, v ktorom pôsobí slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, sa chce opäť vrátiť do Ligy majstrov.



Uplynulý víkend sa v severoanglickom meste zhromaždilo vyše 300.000 fanúšikov, aby oslávili zisk Ligového pohára. „Straky“ vo finále vo Wembley triumfovali nad Liverpoolom 2:1, no oslavy sa odložili o takmer dva týždne, keďže nasledovala reprezentačná prestávka.



Tréner Howe však na ne rýchlo zabudol a svoju pozornosť naplno sústredil na stredajší domáci duel Premier League s Brentfordom. Z najvyššej súťaže postúpia do LM tradične štyri najlepšie mužstvá, no dobré výsledky anglických tímov v tejto sezóne európskych pohárov znamenajú, že na postup do LM bude takmer určite stačiť aj piate miesto.



Newcastle figuruje deväť kôl pred koncom na 6. priečke, len tri body za ním je desiaty Bournemouth a dva pred ním štvrtá Chelsea. „Straky“ však majú oproti súperom zápas k dobru.



„Môže to zmeniť tento klub z hľadiska príjmov a tiež z hľadiska toho, čo to znamená pripraviť sa na Ligu majstrov. Zmenilo by to všetko, čo sme draho zistili v minulej sezóne,“ povedal v utorok Howe a pripomenul účinkovanie Newcastlu v LM 2023/24, keď v konkurencii Paríža Saint-Germain, Borussie Dortmund a AC Miána obsadil posledné miesto.



„Tento rok je to jedna z najťažších a najvyrovnanejších sezón Premier League za uplynulé obdobie. Medzi tímami, ktoré bojujú o tie priečky, je to veľmi tesné. Takže to bude o tom, kto bude mať najvyrovnanejšie výkony. A to je tá otázka, dokážeme hrať tak, ako s Liverpoolom? Musíme nájsť cestu, ako to urobiť," dodal.