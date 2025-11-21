Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Howe očakáva po reprezentačnej prestávke od Woltemadeho viac

Na snímke druhý zľava Nick Woltemade (Nemecko) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu A- skupiny európskej časti kvalifikácie MS2026 Nemecko - Slovensko v Lipsku v pondelok 17. novembra 2025. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Newcastle 21. novembra (TASR) - Anglický futbalový tréner Eddie Howe požaduje v Newcastli viac od útočníka Nicka Woltemadeho. Mladý Nemec prišiel do klubu v lete za rekordných 69 miliónov libier zo Stuttgartu.

Dvadsaťtriročný Woltemade vsietil päť gólov v prvých ôsmich zápasoch za nový klub, v uplynulých šiestich skóroval len raz, no počas asociačného termínu sa presadil dvakrát v Luxembursku a raz proti Slovensku. „Musím povedať, že vzhľadom na nedostatok tréningového času, ktorý sme s ním mali, si myslím, že odviedol naozaj dobrú prácu a snažil sa čo najlepšie splniť to, čo sme od neho žiadali. Začal naozaj dobre, čo sa týka gólov. Myslím si, že tie góly z reprezentačnej prestávky mu tiež veľmi prospejú. Sebavedomie je pre útočníka všetkým, takže si myslím, že môže byť so sebou naozaj spokojný. Ale musíme od neho požadovať viac a potrebujeme od neho viac v tom zmysle, že je ústredným bodom tímu,“ citovala Howea agentúra DPA.

Newcastlu patrí v Premier League 14. miesto a po novembrovom asociačnom termíne sa vráti do akcie v sobotu proti Manchestru City. V domácej súťaži zaostáva za svojou formou z Ligy majstrov, kde figuruje po troch výhrach a jednej prehre na šiestom mieste.
