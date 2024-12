Howe pochválil Dúbravku po ďalšej nule, Amorim: Bojujeme o záchranu

Manchester 31. decembra (TASR) - Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka si opäť udržal v Premier League čisté konto, keď v pondelňajšom súboji 19. kola na Old Trafford pomohol k víťazstvu Newcastlu United nad domácim Manchestrom United 2:0. Od trénera "Magpies" Eddieho Howea si vyslúžil za predvedený výkon pochvalu, kormidelník hostí vyzdvihol aj obetavú defenzívnu hru celého mužstva.



Dúbravka dostal znovu šancu medzi žrďami pri zranení Nicka Popea a vychytal v najvyššej anglickej súťaži štvrtú nulu za sebou. Domáci na jeho bránu vyslali za celý zápas desať striel, ale slovenský reprezentant musel zasahovať len raz. Pri šanci Rasmusa Höjlunda včasným vybehnutím zmenšil strelecký uhol a dánsky útočník netrafil bránu. Vedľa mierili aj Casemiro a hlavičkou striedajúci Leny Yoro, Harry Maguire orazítkoval tyč. Ďalšie pokusy "červených diablov" zablokovali pozorní obrancovia Newcastlu. Hostia si už v úvode duelu vytvorili dvojgólový náskok. Výrazný podiel mal na tom ľavý krídelník Anthony Gordon, ktorý v 4. minúte zacentroval presne na hlavičkujúceho Alexandra Isaka a o štvrťhodinu neskôr poslal ďalší gólový center na hlavu Joelintona. "Straky" vyhrali štvrtý ligový duel v rade a posunuli sa na piate miesto. "V úvode sezóny sme boli na opačnom konci tabuľky, keď sme inkasovali góly na začiatkoch zápasov, najmä na ihriskách súperov. Tým sme si sami stavali hory, na ktoré sme sa potom museli šplhať. Teraz nám rýchle góly pomohli vybudovať momentum a sebavedomie. Od toho momentu sme už išli pevne za víťazstvom," hodnotil Howe výkon svojho tímu.



Pre Dúbravku to bol špecifický zápas, keďže s ManUtd má bohatú históriu. Svoj debut v drese Newcastlu absolvoval vo februári 2018 práve v zápase s ManUtd a slávil víťazstvo 1:0. V rokoch 2022–2023 bol v Manchestri na hosťovaní a pomohol United k triumfu v Ligovom pohári. Tréner Newcastlu ocenil po pondelkovom súboji výkon Dúbravku, no zdôraznil, že na "nule" mal podiel celý tím: "Som skutočne potešený výkonom Martina a celej defenzívnej formácie. Celý tím prispel k čistému kontu. Ak sa pozrieme na našu históriu, pri úspechoch v minulosti sme zakaždým stavali na pevnej obrane a je skvelé, že sa k tomu vraciame." Isak potvrdil streleckú formu, keď gólom nadviazal na hetrik z predošlého zápasu s Ipswichom (4:0). Newcastle si v uplynulých piatich dueloch vo všetkých súťažiach zapísal iba jeden inkasovaný gól. "Sebavedomie je kľúčová vec, ktorá robí rozdiel. Hráči hrajú dobre na svojich pozíciách, vyzerajú šťastne a spokojne a takisto sa nám v porovnaní s minulým rokom vyhýbajú zranenia," konštatoval Howe podľa Reuters.



Naopak domáci United prehrali tretí ligový a celkovo štvrtý zápas za sebou. V tabuľke figurujú až na 14. mieste, sedem bodov od pásma zostupu. Podľa trénera Rubena Amorima bojuje jeho tím o záchranu. Od príchodu portugalského kouča na lavičku vyhral ManUtd iba dva z ôsmich ligových duelov. "Je to celkom jasné - musíme bojovať (o záchranu). Je to skutočne náročná situácia, jedna z najťažších v histórii klubu. Musíme to jasne pomenovať a postaviť sa k tomu čelom," citovala Amorima agentúra AFP. ManUtd prvýkrát od roku 1979 prehral doma tri ligové zápasy za sebou. Podľa Amorima si musí ManU opäť budovať stratenú sebadôveru. "Je trochu zahanbujúce byť trénerom Manchestru United a zažiť toľko prehier. Newcastle má však lepší tím a začal veľmi dobre. Keď my inkasujeme, ťažko sa nám to otáča, pretože nás poznačili predošlé prehry. Žiaľ, nemáme žiadny základ, na ktorom by sme budovali v ťažkých chvíľach."