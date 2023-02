Howe si želá, aby Karius napísal vo finále pohára nový príbeh kariéry

Newcastle 21. februára (TASR) - Trénera futbalistov Newcastlu Eddieho Howea by potešilo, keby sa Loris Karius chopil druhej šance a reštartoval svoju brankársku kariéru. Nemec bude pravdepodobne figurovať v základnej zostave Newcastlu v nedeľňajšom finále anglického Ligového pohára proti Manchestru United, hoci je v hierarchii až jeho tretí brankár.



Vo víkendovom ligovom stretnutí s FC Liverpool však uvidel červenú kartu Nick Pope. Slovenský brankár Martin Dúbravka, ktorý je jeho náhradník, nebude môcť v nedeľu nastúpiť. V súťaži už totiž chytal za Manchester United, ktorý bude práve súperom Newcastlu v boji o trofej.



Karius naposledy chytal v Bundeslige za Union Berlín vo februári 2021. Stále iba 29-ročného Nemca si futbaloví fanúšikovia pamätajú najmä zásluhou jeho nepodareného vystúpenia v drese Liverpoolu proti Realu Madrid vo finále Ligy majstrov 2018, po ktorom výrazne klesla jeho hodnota.



Teraz sa mu črtá obrovská príležitosť ukázať svoje kvality. "Bola by to pre neho skvelá šanca napísať nový príbeh svojej kariéry. V tom tkvie krása futbalu. Nikdy nevieme, čo sa stane. Táto nepredvídateľnosť je to, čo robí futbal takým úžasným. S Lorisom som sa rozprával už v sobotu večer. Cítil som potrebu sa s ním spojiť. Pôsobil uvoľneným dojmom. Bol by som za neho rád, keby mu zápas vyšiel," citovala AFP trénera Newcastlu.